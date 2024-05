iQOO Pad 2 Pro sarà il tablet più potente in circolazione: ecco le novità

Aggiornamento 21/05: si torna a parlare dei nuovi tablet di iQOO, stavolta con delle conferme ufficiali sulle specifiche e il design. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il brand partner di vivo non sta mai fermo e sforna un dispositivo interessante dopo l’altro: ci sono già le prime indiscrezioni sul prossimo iQOO Neo 10 Pro (e le sue specifiche top) ma a questo giro spuntano tante novità sui suoi prossimi tablet di fascia alta. La compagnia cinese ha in serbo per gli appassionati non uno, ma ben due terminali: iQOO Pad 2 e Pad 2 Pro avranno caratteristiche di tutto rispetto e rappresenteranno un secondo capitolo con tutti i crismi. Il lancio è ormai dietro l’angolo e la stessa azienda ha confermato vari dettagli su design e specifiche.

iQOO Pad 2 e 2 Pro: cosa aspettarsi dai prossimi tablet del brand (spoiler: ci aspettiamo tanto)

Pad 2 – Crediti: iQOO

A distanza di alcuni mesi dall’uscita di iQOO Pad Air, soluzione di fascia media e rebrand del modello omonimo targato vivo, la casa asiatica è pronta al debutto dei nuovi tablet top di gamma. iQOO Pad 2 e 2 Pro guarderanno in direzione di vivo Pad 3 Pro ma non avremo a che fare con una copia spiaccicata; iQOO Pad è stato lanciato come rebrand di vivo Pad 2, ma quest’anno ci sarà una novità. Il tablet top di vivo è attualmente il più potente sulla piazza, ma il modello targato iQOO punta a superarlo.

Stando a quanto confermato dalla stessa azienda, iQOO Pad 2 Pro sarà il tablet Android più potente in circolazione: a muovere il tutto ci sarà il Dimensity 9300+, l’ultimo chipset “belva” realizzato da MediaTek. Il design attinge a piene mani dal predecessore e da vivo Pad 3 Pro, con un modulo fotografico circolare posizionato in un angolo della cover posteriore. Il terminale avrà dalla sua uno schermo da bel 13″ con risoluzione 3.1K (3.096 x 2.064 pixel) e refresh rate a 144 Hz, e sarà alimentato da 11.500 mAh di batteria (per i leak, con ricarica da 66W). Lato memorie si vocifera di tagli da 12/16 GB di RAM LPDDR5X. Tra le altre novità ci sarebbe anche il supporto alla ricarica rapida UFCS, protocollo universale cinese che racchiude tutti i principali brand (come Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Redmi, Realme, OnePlus e iQOO).

Crediti: iQOO

Passando a iQOO Pad 2 è confermata la presenza di uno schermo da 12,1″ con risoluzione 2.8K, anche in questo caso a 144 Hz. La batteria scende a 10.000 mAh mentre le performance sono affidate allo Snapdragon 8s Gen 3: pur non trattandosi di un chipset top di gamma è comunque una soluzione di fascia alta, grazie anche alla presenza di alcune caratteristiche mutuate dallo Snapdragon 8 Gen 3, ultimo SoC di punta targato Qualcomm. Al momento non ci sono altri dettagli: di seguito trovate una prima bozza delle scheda tecniche di entrambi i modelli.

iQOO Pad 2 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 6,64 mm per un peso di 678,9 grammi

display LCD a 10 bit da 13,1″ 3.1K+ (3.096 x 2.064 pixel), refresh rate a 144 Hz , luminosità di picco di 900 nit

a da (3.096 x 2.064 pixel), refresh rate a , luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali ???

Raffreddamento ???

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 11.500 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 tramite OriginOS 4

iQOO Pad 2 – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

display LCD a 10 bit da 12,1″ 2.8K+ , refresh rate a 144 Hz , luminosità di picco di 900 nit

a da , refresh rate a , luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali ???

Raffreddamento ???

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 10.000 mAh con ricarica da /

con ricarica da / fotocamera da /

selfie camera da /

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 tramite OriginOS 4

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le