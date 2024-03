iQOO Pad Air ufficiale: il tablet economico con display a 144 Hz e Snapdragon 870

Come anticipato da diverse indiscrezioni e certificazioni, ecco fare capolino il nuovo tablet del brand partner di vivo. Si tratta di una soluzione budget, elegante e completa ma che conosciamo già bene: ecco tutto quello che c’è da sapere su iQOO Pad Air tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

iQOO Pad Air: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: iQOO

Poco sopra abbiamo evidenziato il fatto che in realtà conosciamo già l’ultimo tablet della casa cinese. Sì, perché iQOO Pad Air altro non è che un rebrand di vivo Pad Air e ne eredita design e specifiche. Si tratta di un terminale di fascia media dotato di caratteristiche davvero niente male, come il display da 11,5″ 2.8K con refresh rate a 144 Hz, una batteria capiente da 8.500 mAh con ricarica da 44W e lo Snapdragon 870 (con memorie di tipo LPDDR5 e UFS 3.1). Ovviamente è presente la piena compatibilità con gli accessori del brand, ossia Pencil e Keyboard Air targate iQOO.

Crediti: iQOO

Il nuovo tablet iQOO Pad Air è stato lanciato in Cina ad un prezzo di partenza di circa 231€ al cambio attuale (per la versione da 8/128 GB). Sono presenti molteplici configurazioni, in base alle esigenze degli utenti, e due colorazioni (Gray e Blue).

8/128 GB – 1.799 CNY ( 231€ )

) 8/256 GB – 1.999 CNY ( 256€ )

) 12/256 GB – 2.299 CNY ( 295€ )

) 12/512 GB – 2.599 CNY (334€)

iQOO Pad Air – Scheda tecnica

dimensioni di 259,73 x 176 x 6,67 mm per un peso di 530 grammi

display LCD a 10 bit da 11,5″ 2.8K (2.880 x 1.800 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2

a da (2.880 x 1.800 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento ???

SoC Qualcomm Snapdragon 870 a 7 nm

a 7 nm CPU octa-core (1 x 3,2 GHz A77 + 3 x 2,42 GHz A77 + 4 x 1,8 GHz A55)

GPU Adreno 650

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256/512 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 batteria da 8.500 mAh con ricarica da 44W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 5 MP

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, 4 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 13 tramite OriginOS 3

