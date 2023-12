iQOO Pad Air certificato: è lui il nuovo tablet in arrivo

Dopo il lancio del suo primo tablet, il brand partner di vivo si prepara a lanciare anche un nuovo dispositivo (o probabilmente anche più di uno). L’ecosistema della compagnia cinese si arricchirà con iQOO Pad Air, già certificato: ecco che cosa sappiamo finora e cosa possiamo aspettarci dal prossimo terminale dell’azienda.

iQOO Pad Air: cosa sappiamo sul prossimo tablet del brand di vivo

Il nuovo iQOO Pad Air è apparso nel database di Google Play Console in compagnia di iQOO Neo 9. La gamma di smartphone ha una data di presentazione (27 dicembre) mentre il per il tablet pare che ci sarà da attendere. Il dispositivo è spuntato con la sigla iPA2451 ma il nome commerciale conferma la sua identità. Tuttavia ci sono ancora parecchi aspetti da chiarire: il suo nome potrebbe far pensare ad un rebrand di vivo Pad Air, ma da quanto emerso sembra trattarsi di un modello totalmente inedito.

Stando ai leak trapelati finora, iQOO dovrebbe lanciare un nuovo tablet nel corso del Q2 2024: l’uscita sarebbe in programma dopo il debutto di vivo Pad 3, dispositivo che avrebbe dalla sua specifiche da top di gamma (con il Dimensity 9300). Conosciamo bene il gioco dei rebrand dei marchi cinesi: iQOO Pad è un rifacimento di vivo Pad 2, quindi iQOO Pad 2 dovrebbe presentarsi come una variante di vivo Pad 3 (a rigor di logica). Oltre al modello di punta ci sarebbe spazio anche per iQOO Pad Air, una versione più economica con a bordo uno schermo da 8″. A parte questo dettaglio per ora non ci sono altri indizi: le dimensioni del display escludono un rebrand di vivo Pad Air (quest’ultimo da 11,5″) quindi potremmo propendere per una soluzione inedita.

