Arrivano i saldi di fine anno Geekbuying: tante offerte lampo e nuovi coupon per risparmiare!

Siamo nel bel mezzo del mese di dicembre e questo vuol dire solo una cosa (per i più attenti al risparmio): tante occasioni e sconti dedicati ai regali di Natale! Anche Geekbuying ha dato il via alla sua personale iniziativa, con i saldi di fine anno: il meglio del tech è in offerta lampo a prezzi super convenienti ed è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie ai nuovi Coupon generici pubblicati per l’occasione!

Geekbuying: al via i saldi di fine anno, per finire alla grande (e cominciare il 2024 al meglio)

Crediti: Geekbuying

L’evento di Geekbuying è diviso in tre fasi: dal 14 al 20 dicembre sono disponibili i primi sconti, occasioni ghiotte per recuperare sui regali di Natale. Stampanti 3D, veicoli elettrici, incisori, retro-console, ma anche notebook, tablet, mini PC, TV Box e non solo. I prodotti in promozione sono tantissimi e appartengono a una moltitudine di categorie. Per quanto riguarda i brand non mancano articoli Creality, Artillery, Longe, Roborock, Jimmy, Xiaomi, KuKirin, Eleglide, N-One e tanti altri ancora! L’evento principale si svolgerà dal 21 al 31 dicembre: è qui che troveremo gli sconti più piccanti! Per chiudere in bellezza e cominciare il 2024 all’insegna del risparmio, i saldi continueranno anche per i primi giorni del nuovo anno, fino al 14 gennaio. Per tutto il periodo promozionale è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo utilizzando i seguenti codici:

Coupon: 23YES4 – 10€ di sconto su una spesa superiore a 150€

– 10€ di sconto su una spesa superiore a 150€ Coupon: 23YES3 – 15€ di sconto su una spesa superiore a 200€

– 15€ di sconto su una spesa superiore a 200€ Coupon: 23YES2 – 30€ di sconto su una spesa superiore a 350€

– 30€ di sconto su una spesa superiore a 350€ Coupon: 23YES1 – 50€ di sconto su una spesa superiore a 600€

I coupon generici vanno utilizzati per i prodotti presenti nella pagina dell’evento (la trovate qui). Tuttavia tentar non nuoce e puoi fare un tentativo con qualsiasi articolo. Inoltre nella pagina dei saldi di fine anno di Geekbuying trovi anche altri codici, insieme a numerosissime offerte lampo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

