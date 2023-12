Recensione Ecovacs Deebot N10 Plus: tra i robot migliori a meno di 500 euro

Successore della serie N8, il Deebot N10 Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti profondamente diverso degli Ecovacs che abbiamo recensito negli ultimi mesi. E lo è perché se ultimamente abbiamo avuto la possibilità di testare solo i top di gamma del brand, come ad esempio l’ottimo X2 Omni (qui la recensione), oggi parliamo di un modello molto più essenziale, senza fronzoli, che però nonostante non sia dotato delle ultime tecnologie di lavaggio garantisce una qualità più che buona, soprattutto per quanto costa.

Eh già, perché se quando si parla di top di gamma si superano facilmente i 1000 euro di prezzo, il Deebot N10 Plus ne costa praticamente la metà: lo stiamo provando da qualche settimana, e siamo pronti a parlarvi dei suoi pro e dei suoi contro.

Recensione Ecovacs Deebot N10 Plus: robot aspirapolvere e lavapavimenti essenziale ma di qualità

Design e materiali

Da un punto di vista puramente estetico, il Deebot N10 Plus potrebbe sembrare molto simile alla generazione precedente. Il design è quello classico rotonro, ed è grande 35x35x9 cm. Il che vuol dire che, nonostante la presenza della torretta laser, stiamo parlando di un robot aspirapolvere e lavapavimenti leggermente meno spesso della concorrenza, il che gli permette di passare sotto quei mobili in cui la stragrande maggioranza dei modelli non riesce ad infilarsi.

Come vi dicevo, il Deebot N10 Plus ntegra la tipica torretta laser per la navigazione, che gli permetterà di produrre una planimetria dell’ambiente in cui si trova a lavorare, che è precisa praticamente al centimetro. La parte superiore è apribile, e nasconde il contenitore per lo sporco, oltre che un tasto d’accensione di colore rosso ed il pulsante per il reset delle impostazioni WiFi, essenziale quando si associa il dispositivo ad una rete per la prima volta. Inferiormente poi, ci sono le due ruote super-carrozzate, in grado di superare ostacoli fino a 2 cm e di garantire un buon grip con il pavimento, anche nel caso in cui la superficie fosse stata bagnata nel processo di lavaggio.

Il contenitore dell’acqua è stato posizionato posteriormente, ha una capienza di 240 ml ed è del tutto indipendente da quello dello sporco che, a sua volta, ha un’ottima capienza di 420 ml. Ed è proprio pensando sulle capienze che mi viene da ragionare su una cosa: il Deebot N10 Plus è un robot aspirapolvere con auto-pulizia, ed è dotato di un sacchetto per la polvere da 2.5L integrato in una base di ricarica relativamente compatta (rispetto a quelle a cui ormai siamo abituati) il che a rigor di logica rende addirittura “sovradimensionato” rispetto alle necessità. Insomma, considerando che si svuota autonomamente, avrei forse destinato più spazio al contenitore per l’acqua piuttosto che a quello dello sporco.

La cosa buona però, è che è dotato di due spazzole laterali realizzate con una struttura mista in setole e silicone, e la spazzola centrale a sua volta è realizzata con un materiale con un grip piuttosto alto, il che rende il Deebot N10 Plus una perfetta alternativa per raccogliere lo sporco su ogni materiale, compresi i tappeti che è in grado di rilevare grazie ad un sensore.

Infine il lavaggio è stato affidato ad un mop di tipo “tradizionale” che, nonostante non brilli in quanto a tecnologie di lavaggio, garantisce comunque una buona pulizia del pavimento soprattutto se paragonata alla fascia di prezzo.

Applicazione

Così come tutti gli altri prodotti dell’azienda, anche l’Ecovacs Deebot N10 Plus viene gestito da un’applicazione per iOS ed Android realizzata piuttosto bene (anche se è tradotta in Italiano in un modo a dir poco arcaico). Al primo avvio dell’app sarà necessario connettere il robot aspirapolvere alla rete WiFi, per poi dare il via alla prima pulizia, che permetterà al sistema di mappare l’ambiente per poi generare una planimetria estremamente precisa di tutta la casa: solo in questa prima pulizia, il mio consiglio è quello di aprire tutte le porte ed eliminare qualsiasi ostacolo dal pavimento, in modo da far produrre al robot una mappatura precisa il più possibile.

Una volta creata la planimetria della casa, tramite l’applicazione si potranno impostare dei muri virtuali (oltre i quali il robot non procederà), oppure escludere delle intere zone della casa. È comunque molto importante di attivare anticipatamente la modalità avanzata di pulizia (è un’opzione presente nelle impostazioni), in modo da poter poi utilizzare una delle funzioni più interessanti del sistema di Ecovacs: la pulizia a zone e multi-livello.

Sono proprio queste funzioni che permetteranno di utilizzare il robot in case con più piani, oppure di dare il via ad una pulizia completa o destinata ad una stanza o una zona particolare: qualora si utilizzasse la modalità multi-livello però, è importante ricordarsi che la base di ricarica e svuotamento dovrà essere spostata assieme al robot nel piano desiderato.

Il robot poi parla anche in italiano, un particolare non da poco, ed integra uno speaker con un volume di riproduzione molto elevato. Nelle impostazioni è anche presente la funzione “non disturbare” a fasce orarie, e si potrà attivare la modalità di pulizia continua con la quale il robot, nel caso di batteria scarica, tornerebbe alla base a ricaricarsi per poi continuare la pulizia dove è stata sospesa. È infine anche possibile associare l’account Ecovacs ad un assistente digitale, come Google Assistant e Alexa, con i quali sarà possibile dare il via alla pulizia o stopparla, semplicemente utilizzando la voce.

Potenza d’aspirazione e qualità del lavaggio

Ad animare l’Ecovacs Deebot N10 Plus ci pensa un motore in grado di generare una potenza d’aspirazione di 4300 Pa che è quasi raddoppiata rispetto alla generazione precedente e che, ammettiamolo, è in linea con il mercato dei robot dotati di auto-svuotamento. Questa potenza, assieme alle tre spazzole motorizzate, permetterà al robot di aspirare praticamente qualsiasi tipo di sporco, dai granelli più piccoli a quelli più grandi, compresi i capelli e i peli di animali domestici.

Rispetto alla generazione precedente il brand è riuscito a risolvere quel problema della fuoriuscita di aria dalla fessura laterale che andava poi a spostare eventuale sporco sul pavimento, ed anche in questo modello è possibile tenere sotto controllo in tempo reale la posizione del robot tramite l’applicazione.

Qualora inoltre si decidesse di utilizzare anche la funzione mop, con la quale il robot spruzzerà dell’acqua sul pavimento (che vi consigliamo di arricchire con dell’aceto di vino bianco), si potrà scegliere tra 4 diversi livelli di intensità, in modo che la capienza del serbatoio possa essere sufficiente anche per un’intera fase di pulizia di un ambiente di grosse dimensioni, evitando la necessità di riempirlo a metà pulizia: la modalità mopping si attiverà automaticamente al montaggio della struttura per il panno in microfibra.

La vera novità rispetto alla generazione precedente è la nuova versione del rilevamento degli ostacoli: si chiama TrueMapping 2.0 e combina la tecnologia laser di precisione e i sensori dTOF avanzati per una mappatura ben moltopiù veloce rispetto a quella standard. Aumenta anche la distanza di rilevamento e diminuiscono le dimensioni minime rilevabili dal riconoscimento degli oggetti. Davvero 10 e lode per questa fascia di prezzo.

I sensori integrati nell’aspirapolvere riusciranno anche a riconoscere i tappeti (che verranno riprodotti nell’applicazione con una grafica zebrata), il che porterà ad un doppio vantaggio: in questo modo il robot riuscirà a modificare la potenza d’aspirazione una volta sul tappeto ed eviterà di distribuire l’acqua sul tessuto, qualora stesse lavorando in modalità lavaggio.

Insomma, considerando la fascia di prezzo va ammesso che questo Ecovacs Deebot N10 Plus è uno dei modelli più prestanti in quanto a qualità generale della pulizia, e l’ottima qualità del sistema di mappatura e rilevamento degli ostacoli, ne ottimizza anche i tempi di pulizia rendendolo uno dei più veloci del segmento valutando il rapporto tra qualità di pulizia e prezzo.

Autonomia della batteria

Ottima l’autonomia: con la sua batteria da 5200 mAh nei miei test sono riuscito a sfiorare i 140 minuti di autonomia utilizzando il robot con la massima potenza d’aspirazione e la massima quantità di acqua distribuita sul pavimento. Il che vuol dire che, utilizzando la minima potenza d’aspirazione, si possono anche raggiungere le 4 ore di autonomia.

Quello che è un po’ lento è il processo di ricarica: per una ricarica completa l’Ecovacs Deebot N10 Plus potrebbe impiegare circa 5 ore e mezzo.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale dell’Ecovacs Deebot N10 Plus è di 499,00 euro su Amazon. Una cifra non esagerata ma neppure super economica, ma più o meno in linea con quanto offre il dispositivo soprattutto considerando l’ottima autonomia, la qualità della pulizia e l’integrazione della nuova tecnologia TrueMapping 2.0 che velocizza molto tutto il processo.

Certo, spendendo qualcosina in più ormai si potrebbe acquistare un X1 Turbo, o un T20e OMNI (che ad oggi su Amazon sono entrambi in sconto e costerebbero 599 euro). Ma, ad ogni modo, va detto che l’Ecovacs Deebot N10 Plus è uno dei robot migliori a meno di 500 euro.



