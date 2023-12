iQOO Neo 9 tra immagini e specifiche: nuovi dettagli sulla data di lancio

Aggiornamento 11/12: iQOO ha svelato il design e il periodo d’uscita della serie iQOO Neo 9, mentre un leak suggerisce una possibile data per la presentazione ufficiale del nuovo smartphone della compagnia cinese. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Tutti i riflettori sono puntanti sulla nuova generazione top iQOO 12 (fresca di lancio), ma in realtà il brand partner di vivo ha da sempre un asso nella manica da non sottovalutare. La gamma Neo si è contraddistinta fin dagli albori per stile e performance e anche la prossima incarnazione non dovrebbe fare eccezione: iQOO Neo 9 e 9 Pro sono in dirittura d’arrivo e sono già spuntate sia indiscrezioni che conferme ufficiali.

iQOO Neo 9 e 9 Pro: cosa sappiamo sui prossimi modelli della serie

Neo 8/8 Pro – Crediti: iQOO

I nuovi smartphone della casa cinese sono stati avvistati nel database dell’ente IMEI: questo ha svelato sia le sigle dei modelli (utili per eventuali avvistamenti in altre certificazioni o su piattaforma di benchmark) che i nomi commerciali. iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro sono in dirittura d’arrivo: il primo presenta la sigla V2338A mentre il secondo V2339A. La comparsa dei due dispositivi in questo database indica che il debutto potrebbe essere vicino: Neo 8 e Neo 8 Pro sono stati lanciati a maggio di quest’anno mentre la nuova generazione arriverà prima del previsto. Non a inizio 2024, come ipotizzato in precedenza, bensì direttamente nel corso del mese di dicembre: la conferma arriva direttamente dalla compagnia cinese, che ha anche mostrato il design della gamma.

Crediti: iQOO

Il design sarà molto diverso rispetto a quello della scorsa generazione: la prima immagine mostra una dual camera in due moduli circolari; la cover posteriore presenta una doppia colorazione. Passando alle indiscrezioni sulla gamma, per quanto concerne il comparto fotografico iQOO Neo 9 Pro dovrebbe offrire un sensore principale IMX920 da 50 MP (da 1/1,49″), la stessa soluzione vista a bordo di vivo X100. Insomma, iQOO non si smentisce nemmeno questa volta: sembra che anche i prossimi modelli della gamma Neo avranno caratteristiche da flagship killer.

I nuovi smartphone sarebbero dotati di ampi schermi OLED da 6.78″ 1.5K+ con refresh rate elevato, bordi flat e un punch hole centrale. Lato software saranno mossi dalla nuova OriginOS 4, basata su Android 14. Per quanto riguarda i chipset, Neo 8 e 8 Pro sono dotati dello Snapdragon 8+ Gen 1 e del Dimensity 9200+; i prossimi iQOO Neo 9 e Neo 9 Pro punteranno al top e secondo i leak saranno equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 2 e il Dimensity 9300. Per la batteria dovremmo avere un’unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W (quest’ultima svelata dall’ente certificativo 3C).

Crediti: 3C

Oltre ai due smartphone sarebbe in dirittura d’arrivo anche un nuovo tablet equipaggiato proprio con il Dimensity 9300. Non viene svelato il nome, ma è plausibile che si tratti del prossimo iQOO Pad 2, successore del primo tablet di iQOO lanciato nella prima metà dell’anno. Come anticipato poco sopra l’uscita della serie iQOO Neo 9 è fissata per dicembre: secondo un nuovo, infatti, il nuovo smartphone della compagnia cinese potrebbe essere presentato ufficialmente il prossimo 27 dicembre. Non ci resta che attendere maggiori informazioni direttamente da iQOO.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le