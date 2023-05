Dopo tantissime indiscrezioni – che cominciano andando a ritroso nel tempo di un bel po' – finalmente il brand di vivo ha presentato il suo primo tablet. Un ennesimo player per un settore snobbato per un lungo periodo e ora tornato alla ribalta. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire dove comprare iQOO Pad!

iQOO Pad: dove comprare il primo tablet del brand di vivo

Il primo tablet targato iQOO punta allo stile e alla potenza, con un design elegante ed un chipset Dimensity 9000+. Frontalmente abbiamo un ampio schermo LCD da 12,1″ con risoluzione 2.8K e refresh rate a 144 Hz; si tratta di un terminale adatto sia ai contenuti multimediali che alla produttività (vista anche la presenza del supporto per tastiera tramite pin magnetici).

Volete scoprire tutti i dettagli del primo tablet del brand di vivo? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato! Se preferite passare direttamente ai fatti, allora continuate a leggere per scoprire dove comprare iQOO Pad!

Lo smartphone è dotato della OriginOS 3 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue (non viene specificata la presenza o meno dell'italiano). Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a iQOO Pad.

