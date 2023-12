Nubia Z60 Ultra ufficiale: è il Camera Phone del momento e un concentrato di tecnologia!

La parata dei top di gamma con Snapdragon 8 Gen 3 continua, mentre i vari produttori cinesi cercano di distinguersi offrendo funzioni e caratteristiche aggiuntive e design sempre più elaborati. Il nuovo Nubia Z60 Ultra segue proprio questa scia con specifiche tecniche di alto livello, velleità da Camera Phone, un design unico: ecco tutto quello che c’è da sapere, insieme ai dettagli su prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello asiatico).

Nubia Z60 Ultra: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo top di gamma | Ufficiale

Design e display

Crediti: Nubia

Lo stile di Nubia Z60 Ultra era già stato anticipato da leak e teaser ufficiali: il top di gamma della casa cinese si distingue rispetto al precedessore (Z50 Ultra) con un look che da un lato riprendere alcuni elementi, ma dall’altro vira verso una direzione differente. Il modulo fotografico si rinnova con un tocco davvero originale, che sa di futuristico: più che strizzare l’occhio al gaming questo stile presenta alcuni elementi che vanno sottolineare la sua natura di Camera Phone. Le forme del dispositivo sono quadrate, con bordi dritti, mentre frontalmente abbiamo un ampio schermo “pulito”: la selfie camera è posizionata sotto il display.

Crediti: Nubia

A proposito dello schermo, si tratta di un OLED BOE Q9+ da 6,8″ di diagonale con risoluzione 1,5K (2.480 x 1.116 pixel), profondità colore a 10 bit, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 1.200 Hz e PWM a 2.160 Hz. Si tratta di un pannello al top anche nella luminosità con un picco di 1.500 nit; il lettore d’impronte digitali è posizionato sotto il display (proprio come la camera frontale).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Nubia

Ovviamente il cuore di Nubia Z60 Ultra è lo Snapdragon 8 Gen 3, il chipset dei top di gamma più recenti. Parliamo di una soluzione a 4 nm e fino a 3,3 GHz di frequenza massima, con un occhio alle funzioni AI e il supporto a RAM di tipo LPDDR5X e storage UFS 4.0. La batteria è una capiente unità da 6.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 80W (purtroppo manca quella wireless). Grande attenzione al sistema di raffreddamento (al liquido), con una piastra termica di grado aerospaziale ed una camera di vapore con fibra di nanocarbonio. Non manca il supporto Dual SIM 5G, il WiFi 7, Bluetooth 5.4, il GPS a doppia frequenza, l’NFC per i pagamenti ed un sensore IR (a infrarossi). La porta Type-C è di tipo 3.1 mentre lato software è presente Android 14 tramite l’interfaccia proprietaria del brand.

Crediti: Nubia

Il pezzo forte del flagship è il comparto fotografico: Nubia ci ha abituato a dei veri e propri Camera Phone e Z60 Ultra non fa eccezione. Il telefono offre un sensore principale da 50 MP (IMX800) con lunghezza focale da 18 mm, un ultra-grandangolare da 50 MP (OV50E) da 35 mm ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (OV64B) con lunghezza focale da 85 mm e uno zoom ottico 3X. Tutti e tre i sensori sono dotati di stabilizzazione ottica OIS; frontalmente abbiamo la selfie camera di ultima generazione, un modulo da 12 MP.

Nubia Z60 Ultra – Prezzo e uscita

Il prezzo di Nubia Z60 Ultra parte da circa 554€ al cambio attuale; il top di gamma è stato lanciato in patria e di seguito trovate le varie configurazioni disponibili.

12/256 GB – 4.299 CNY (~554€)

16/512 GB – 4.699 CNY (~605€)

16 GB/1 TB – 5.299 CNY (~670€)

24 GB/1 TB – 5.999 CNY (~773€)

Starry Night Edition – 16/512 GB – 4.999 CNY (~644€)

