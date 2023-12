Nubia Z60 Ultra avrà una versione speciale dedicata a van Gogh

Manca poco al debutto del nuovo top di gamma di Nubia e le conferme da parte della compagnia cinese non accennano a diminuire. Il flagship sarà presentato il 19 dicembre ed ora l’azienda svela tutte le colorazioni disponibili, insieme alla versione speciale di Nubia Z60 Ultra dedicata a van Gogh e alla sua celebre Notte Stellata.

Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition: ecco la versione speciale dedicata a van Gogh e le altre colorazioni

Crediti: Nubia

La Notte Stellata di Vincent van Gogh è uno dei dipinti più celebrati ed apprezzati al mondo grazie al suo stile unico e alla sua atmosfera fortemente evocativa. Inoltre Nubia ha da sempre il pallino per l’artista olandese e nel corso degli anni ha rilasciato varie Starry Night Edition: abbiamo avuto la versione speciale dedicata a Nubia Z18, ma anche a Z40S Pro e all’ultimo Z50 Ultra. Nubia Z60 Ultra non farà eccezione e riceverà un’edizione dedicata alla Notte Stellata di van Gogh; come da tradizione il top di gamma presenterà una back cover a tema e sicuramente ci sarà anche una confezione speciale.

Crediti: Nubia

Ad accompagnare il flagship troveremo anche una cover protettiva, sempre a tema. Le altre colorazioni disponibili saranno quelle Black e Silver, anticipate dall’azienda tramite un teaser poster. Il top di gamma presenta le solite forme squadrate della gamma ed offre un ampio schermo completamente full screen grazie alla fotocamera sotto il display (di ultima generazione).

Crediti: Nubia

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, Nubia Z60 Ultra sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3 ed offrirà un comparto fotografico da primo della classe con un trittico di sensori da 50 MP (1/1.56″) con lunghezza focale da 35 mm, ultra-grandangolare da 50MP (1/1.55″) e teleobiettivo da 64 MP (1/2″). Frontalmente ci sarà uno schermo BOE Q9+ mentre il tutto sarà alimentato da una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W. Tutti gli indizi puntano in direzione del debutto anche di Z60 Fold, ma in questo caso la presentazione dovrebbe avvenire nei primi mesi del prossimo anno.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le