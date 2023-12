Nubia Z60 Ultra: i primi teaser confermano l’ottima fotocamera

In vista della presentazione ufficiale che si terrà soltanto la prossima settimana, Nubia ha iniziato a pubblicare sui social i primi teaser per il modello Z60 Ultra, confermando alcune di quelle che erano le specifiche tecniche emerse dai rumor. Le immagini promozionali lanciate in queste ore, infatti, ci offrono i primi dettagli ufficiali sulla fotocamera e sul display dalle cornici davvero molto sottili.

Nubia Z60 Ultra avrà un tripla fotocamera e cornici sottilissime

I primi teaser di Nubia Z60 Ultra confermano che il nuovo smartphone sarà dotato di una fotocamera a tre sensori: un da 50 MP da 18mm, un secondo da 50 MP da 35mm ed un terzo da 64 MP da 85mm. L’intero setup, tuttavia, sarà provvisto di supporto OIS per la stabilizzazione dell’immagine. Il display, inoltre, sfrutterà la tecnologia UDC Ultra messa a disposizione dai pannelli Q9+ prodotti da BOE, per fornire allo smartphone delle cornici davvero molto sottili.

Siamo sicuri che nel corso nei prossimi giorni Nubia continuerà a pubblicare nuovi teaser per il modello Z60 Ultra, quindi è questione di ore prima di scoprire quali dettagli renderanno unico questo smartphone prima della presentazione ufficiale che si terrà il 19 dicembre.

