Instagram Threads arriva in Europa tra pochi giorni, adesso è ufficiale

Threads, il nuovo social network testuale di Instagram lanciato negli Stati Uniti e nel Regno Unito la scorsa estate, farà il suo debutto in Europa molto presto. Dopo un iniziale apertura (seppur non ufficiale), il social di Meta infatti ha bloccato completamente le porte agli utenti residenti nel vecchio continente, a causa delle regolamentazioni sulla privacy, per cui però sembra essere stata finalmente trovata una soluzione.

Instagram Threads arriva in Europa il 14 dicembre

Considerato il vero rivale di Twitter/X, Threads si propone come lato testuale di Instagram, dove gli utenti possono scambiare opinioni sugli argomenti più disparati. Il lancio, seppur travagliato, ha accolto milioni e milioni di utenti nonostante le porte dell’Europa fossero ancora chiuse. Adesso, però , è ufficiale: proprio che Meta è pronta a portare il nuovo social anche nel vecchio continente.

La compagnia di Mark Zuckerberg, quindi, sembrerebbe aver risolto i problemi con il DMA la GDPR che hanno impedito a Threads di sbarcare fin da subito in Europa. La nuova piattaforma di Instagram, infatti, condivide i dati degli utenti proprio con il social “genitore”, cosa che è proibita dalle leggi sulla privacy dell’Unione Europea.

Gli utenti europei che in queste ore provano a collegarsi al sito ufficiale di Threads, vengono accolti da un nuovo countdown che terminerà il 14 dicembre 2023, alle ore 12:00. Mancano quindi davvero pochi giorni prima che anche gli utenti in Italia e in Europa possano finalmente sfruttare il nuovo social network di Meta che si propone come vero rivale di Twitter/X.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le