Cos’è e come si usa Instagram Threads: il nuovo social network di Meta

Instagram Threads è il nuovo social network pensato da Mark Zuckerberg come rivale diretto di Twitter, che negli ultimi tempi non gode certo di una buona popolarità. Threads si propone come social dove condividere idee, pensieri e stati d'animo, ma anche notizie in tempo reale per rimanere sempre aggiornati sull'attualità, proprio come accaduto per il servizio dell'iconico uccellino blu.

Instagram Threads arriva su iOS e Android: cos'è e come si usa

Cos'è Threads?

Threads nasce come spazio testuale per Instagram: se sul popolare social network di Meta si comunica tramite storie, foto, video e reels, su Threads è possibile creare aggiornamenti di stato con link ed immagini, un po' come avviene ancora oggi su Facebook e Twitter. Proprio il social network di Elon Musk è considerato come diretto concorrente: anche qui infatti si potranno condividere notizie in tempo reale come accaduto su Twitter per tanti anni.

Dove è disponibile Threads?

Instagram Threads è attualmente disponibile in 100 paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. A cause delle divergenze che ci sarebbero state con la GPDR per la grande quantità di dati utente raccolti, Meta ha deciso per il momento di non rilasciare Threads in Europa (e di conseguenza in Italia).

Un portavoce dell'azienda capitanata da Mark Zuckerberg ha assicurato che la decisione di non includere il territorio europeo in Threads è solo temporanea, ma non sono stati forniti dettagli sull'eventuale data di pubblicazione del social network anche nel vecchio continente. Tuttavia, l'accesso al servizio non presenta geoblock quindi è possibile utilizzare Threads anche in Europa e in Italia dopo aver scaricato l'app.

Come si scarica Threads?

Instagram Threads è disponibile su iPhone (iOS) e Android tramite app ufficiale, mentre non è ancora disponibile una versione web completa per la gestione del nuovo social network da PC o altri dispositivi. Non essendo ancora stata rilasciata ufficialmente in Europa e in Italia, per scaricare l'applicazione è necessario qualche passaggio in più rispetto alla tradizionale installazione tramite store.

Su Android è necessario procurarsi il file APK di Instagram Threads, mentre su iPhone (iOS) è necessario utilizzare un account USA (Stati Uniti) oppure UK (Regno Unito) per effettuare correttamente il download. Trovate tutti i dettagli su download ed installazione all'interno della nostra guida dedicata.

Come si accede a Threads?

Essendo parte di Instagram, si può accedere a Threads utilizzando lo stesso account. Nel caso in cui non si voglia collegare l'account di Instagram è possibile crearne uno da zero (creandone uno per Instagram contemporaneamente). Nel caso in cui si voglia cancellare l'account Threads verrà cancellato anche il relativo account Instagram.

Una volta aperta l'applicazione di Threads, se sul vostro smartphone è già installata e configurata l'app di Instagram effettuare l'accesso sarà tanto semplice quanto fare tap sul proprio nome utente. Se avete impostato l'accesso a due fattori (2FA) vi sarà richiesto di inserire il classico codice di sicurezza. L'account può essere pubblico e disponibile per tutti, oppure privato con la possibilità di scegliere chi ci può seguire.

Come è fatto Threads?

Instagram Threads è dotato di un'interfaccia piuttosto minimale suddivisa in cinque diverse sezioni, contraddistinte da altrettante icone posizionate sulla barra inferiore. Eccole elencate tutte di seguito.

Home : il cuore pulsante del social network, dove vengono visualizzate tutte le discussione degli utenti seguiti e non (visto che attualmente non è disponibile un feed privato oppure cronologico).

: il cuore pulsante del social network, dove vengono visualizzate tutte le discussione degli utenti seguiti e non (visto che attualmente non è disponibile un feed privato oppure cronologico). Cerca : la sezione in cui è possibile trovare nuovi utenti da seguire, che siano conoscenti, celebrità oppure influencer

: la sezione in cui è possibile trovare nuovi utenti da seguire, che siano conoscenti, celebrità oppure influencer Nuovo thread : è l'icona centrale e consente di scrivere un post di massimo 500 caratteri, allegando foto, video e link.

: è l'icona centrale e consente di scrivere un post di massimo 500 caratteri, allegando foto, video e link. Attività : contraddistinta dall'icona di un cuore, in questa sezione vengono raccolte tutte le notifiche che possono essere suddivise in Risposte, Menzioni e Verificate

: contraddistinta dall'icona di un cuore, in questa sezione vengono raccolte tutte le notifiche che possono essere suddivise in Risposte, Menzioni e Verificate Profilo: da questa sezione è possibile visualizzare i dettagli del proprio profilo, modificarlo e condividerlo. La pagina funge anche da raccoglitore per tutti i propri post, con la possibilità di passare rapidamente ad Instagram sfruttando il collegamento posizionato vicino all'avatar.

Come si usa Threads?

Instagram Threads è un social network estremamente semplice: una volta seguite le persone a cui siamo interessati (che siano esse amici, conoscenti, vip, brand oppure influencer) è possibile condividere con loro post che contengano un massimo di 500 caratteri, allegando link, immagini e video per una durata massima di 5 minuti. Ogni utente, inoltre, può commentare i post degli altri creando delle discussioni (da qui il nome Threads, ndr).

Nei post di Thread è possibile menzionare gli altri utenti utilizzando il classico comando “@“, ma non è possibile (ancora) utilizzare gli hashtag. Quest'ultimi, infatti, compaiono correttamente nei post ma non raggruppano le conversazioni e non sono in alcun modo cliccabili. Per personalizzare l'esperienza d'uso è possibile bloccare determinati termini oppure scegliere chi può commentare i nostri post.

I post di Thread possono essere condivisi anche su Instagram sottoforma di Storie: una volta scritto e condiviso il primo post, infatti, potrete ammirare la grafica personalizzata che Meta ha pensato per le storie su Instagram che contengono i post di Thread.

