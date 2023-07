Niente Instagram Threads per l’Italia: l’Europa blocca il nuovo social

I grandi problemi di Twitter hanno creato l'occasione perfetta per Meta che a breve lancerà un nuovo social network rivale dell'uccellino blu. Instagram Threads, questo il nome del nuovo social di Mark Zuckerberg, tuttavia potrebbe non arrivare immediatamente in Europa (e di conseguenza in Italia) a causa della grande mole di dati che ha intenzione di raccogliere dagli utenti e che lo rende incompatibile con la GDPR.

Il rivale di Twitter non arriva in Europa: Instagram Threads è incompatibile con la GDPR al momento

Crediti: Threads

Il lancio di Instagram Threads è previsto per il prossimo 6 luglio, ma come avrete sicuramente notato, nelle versioni europee di Instagram non è presente l'easter-egg che invita all'utilizzo del nuovo social network. Il motivo è estremamente semplice: Threads non arriverà in Europa, o almeno non subito.

Un portavoce irlandese della Data Protection Commission ha dichiarato di essere in contatto con Meta e che il nuovo servizio non sarà disponibile in Europa “in questo momento”. La piattaforma del nuovo social network è programmata per importare i dati da Instagram, inclusi quelli raccolti dagli utenti per i contenuti pubblicitari.

Threads collezionerà una grande mole di dati, tra cui: salute, informazioni finanziarie, cronologie di browsing e ricerca, posizione, acquisti, contatti e dati sensibili. Tutto questo questo, congiunto alla migrazione dei dati da un altro servizio quale Instagram, rende il nuovo social network incompatibile con la GDPR.

Questa situazione, tuttavia, non sarà applicabile al Regno Unito che grazie alla Brexit potrà usufruire della nuova creazione di Mark Zuckerberg (probabilmente sacrificando la privacy dei propri cittadini).

Threads è il secondo grande servizio a non arrivare in Europa a causa della GPDR: anche Google Bard, il chatbot con intelligenza artificiale di Big G, infatti ha avuto problemi con la privacy e ha preferito non approdare nel vecchio continente. Che si stia aprendo un nuovo, pericoloso, trend? Sarà interessante capire come si evolverà la situazione nei prossimi mesi e se davvero le compagnie americane saranno pronte a rinunciare alla loro operatività sul territorio europeo.

