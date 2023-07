iPhone 15: il miglioramento che tutti aspettano potrebbe essere arrivato

Uno degli aspetti più criticati degli smartphone moderni è la batteria e l'autonomia complessiva che sono in grado di fornire. Apple, con il nuovo iPhone 15, sembra essere particolarmente intenzionata a migliorare questo aspetto, almeno secondo le ultime indiscrezioni arrivate direttamente dalle fabbriche di Foxconn. I rumor, infatti, suggeriscono che i nuovi iPhone possano essere dotati di batterie decisamente più grandi rispetto ai precedenti modelli.

Batterie più grandi e autonomia maggiore: iPhone 15 sembra partire con il piede giusto

Crediti: Apple

Il miglioramento più grande sembra interessare il particolar modo il modello standard di iPhone 15, ma anche le batterie dei modelli Plus e Pro sembrerebbero fare un bel salto in avanti. L'indiscrezione arriva da una fonte interna a Foxconn, dove la produzione di massa dei nuovi iPhone dovrebbe iniziare a breve, in seguito ai primi test.

Le batterie degli iPhone 15 saranno fino al 18% più grandi rispetto alle controparti della precedente generazione. Un miglioramento netto che potrebbe portare nuova linfa vitale all'autonomia di uno smartphone che gode già di ottima salute grazie alla minuziosa ottimizzazione di iOS. Quelle che trovate qui in basso sono le possibili dimensioni delle batterie per la lineup dei nuovi iPhone.

iPhone 15: 3877mAh (+18%)

iPhone 15 Plus: 4912mAh (+13.6%)

iPhone 15 Pro: 3650mAh (+14.1%)

iPhone 15 Pro Max: 4852mAh (+10.9%)

Non ci resta quindi che attendere il mese di settembre, quando con tutta probabilità Apple terrà, come ogni anno, il consueto evento di presentazione dei nuovi iPhone.

