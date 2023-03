iPhone 15 Pro: addio all’interruttore Silenzioso, ecco perché

Dopo la porta Lightning, i prossimi iPhone 15 Pro potrebbero perdere un altro tratto distintivo dei melafonini, cioè l'interruttore Suoneria/Silenzioso. È ormai appurato che la tecnologia Lightning sarà sostituita dalla più comune USB-C, seppur Apple avrebbe previsto di limitarla in un modo che ha fatto sin da subito discutere. E un'altra modifica strutturale ai futuri melafonini che sicuramente attirerà molte critiche sarebbe l'abbandono dello switch in favore di un altro tipo di tecnologia.

Apple avrebbe deciso di cambiare l'interruttore Suoneria/Silenzioso su iPhone 15 Pro

Nella sua storia Apple ci ha abituato a cambiamenti più o meno radicali, basti pensare alla rimozione dell'ingresso mini-jack o del Touch ID, tutte modifiche che hanno polarizzato l'utenza. Dal canto suo, Apple giustifica queste scelte nell'ottica di spingere l'innovazione, che si tratti di passare dalle cuffie cablate a quelle Bluetooth o dalle impronte digitali alla scansione facciale.

Se si guarda ai primi render ufficiosi di iPhone 15 e 15 Pro, uno dei dettagli più evidenti che traspare è l'assenza del classico bilancere del volume, che secondo le voci di corridoio sarebbe sostituito dai cosiddetti tasti a stato solido. Per regolare il volume non ci sarebbero più due tasti separati bensì un unico tasto privo di parti mobili e sensibile alla pressione, che a detta dai rumors integrerebbe un feedback aptico per simulare il movimento dei tasti classici.

Lo stesso tipo di cambiamento sarebbe previsto anche per lo switch per attivare la suoneria o il silenzioso, che sarebbe quindi sostituito da un tasto, anch'esso sensibile alla pressione. Restano dubbi però sul suo effettivo meccanismo: se l'interruttore attuale ha un indicatore nero/arancione che indica l'attivazione della modalità Suoneria o Silenzioso, come verrà compensata questa assenza? Magari sfruttando la presenza dell'Always-On Display? E come verrà evitato il rischio che il tasto venga premuto per errore?

