Amazfit T-Rex Ultra ufficiale: il top di gamma arriva in Italia

A distanza di pochi giorni dal lancio di Amazfit GTR Mini, Zepp Health presenta ufficialmente Amazfit T-Rex Ultra, un nuovo smartwatch dalle velleità di fascia superiore. È lo smartwatch più incline all'avventura che l'azienda abbia in gamma, progettato con una combinazione di materiali che includono una lega polimerica per il telaio centrale e acciaio inox 316L per gli altri elementi, tra cui dei pulsanti resistenti al fango, e può persino resistere a -30°C e con certificazione 10ATM. Il display può raggiungere una luminosità di picco di 1.000 nits, il che lo rende estremamente leggibile anche in condizioni di forte luce solare. La batteria da 500 mAh (con carica magnetica) gli consente di durare fino a 20 giorni con un utilizzo normale, mentre in modalità GPS Endurance si toccano le 80 ore.

Zepp porta in Italia il nuovo Amazfit T-Rex Ultra: tutte le sue caratteristiche

Presenta un quadrante rotondo con uno schermo AMOLED da 1,39″ con una risoluzione di 454 x 454 pixel, e garantisce una connessione GPS dual-band, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi a 2,4 GHz. Amazfit T-Rex Ultra è in grado di riconoscere automaticamente 162 diverse attività sportive e offre al contempo la possibilità di monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno, oltre a poter supportare accessori esterni come fasce cardio e misuratori di potenza per bici. Ci sono anche funzionalità di allenamento fornite da Zepp Coach, che possono aiutare gli utenti a pianificare il loro allenamento. Inoltre, ci sono alcune modalità sportive inedite per la gamma Amazfit, come l'apnea outdoor e indoor o il paracadutismo.

Amazfit T-Rex Ultra è ufficialmente disponibile in Italia al prezzo di listino di 469,90€ ed è disponibile anche su Amazon nelle due colorazioni Abyss Black e Sahara.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il