Vecchie ricerche nelle nuove Tab di Google Chrome per Android: ecco come rimuoverle

Con un nuovo aggiornamento per la versione Android di Chrome, Google ha attivato la visualizzazione delle vecchie ricerche effettuate sul noto motore di ricerca all'interno delle nuove Tab del browser. Il cambiamento non è piaciuto molto agli utenti, quindi vi proponiamo un metodo per provare a mitigare il problema.

Vecchie ricerche tra i siti più visitati: ecco come rimuoverle da Google Chrome per Android

La pagina nuova Tab di Google Chrome su Android è caratterizzata dalle icone (favicon) dei siti più visitati ma, grazie ad un nuovo aggiornamento pubblicato in queste ore, sono iniziate a comparire anche le ricerche più o meno recenti effettuati tramite il browser. Caratterizzate dall'icona di una lente d'ingrandimento, le ricerche passate si mischiano ai siti più frequentati, creando qualche disagio agli utenti in termini di navigazione ma anche privacy.

Per eliminarle è possibile effettuare un tap lungo sull'icona incriminata e selezionare l'opzione “Rimuovi”, tuttavia al prossimo accesso probabilmente saranno visualizzate nuovamente altre ricerche. Per rimuovere in modo definitivo questa novità, è possibile disattivare il flag della funzione.

Trovare la funzione nei Flag di Google Chrome per Android Tramite il vostro browser, visitate l'indirizzo “chrome://flags/#organic-repeatable-queries“ Disattivare la funzione “Organic repeatable queries in Most Visited tiles“ Dal menu a tendina, scegliere l'opzione “Disattiva”

In questo modo tornerete a visualizzare unicamente i siti più visitati oppure quelli che avete deciso di fissare nella pagina nuova Tab.

