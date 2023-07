Instagram Threads ufficiale: è la nuova app rivale di Twitter

Se si sta discutendo di una possibile lotta fra i leoni del Colosseo fra Elon Musk e Mark Zuckerberg, uno dei motivi si chiama Threads, la nuova app companion di Instagram che punta a sfidare Twitter. Se ne parla da mesi, prima come “Project 92“, poi come “Barcelona“, ma adesso è arrivata l'ufficialità. L'app è stata lanciata direttamente sul Google Play Store, per il momento su scala molto limitata, ma è soltanto questione di tempo prima che venga rilasciata in pianta stabile per tutti.

Threads, un'app di Instagram: Meta lancia ufficialmente il competitor di Twitter

Ecco come recita la descrizione ufficiale:

Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo.

L'idea è quella di un social network testuale che si collega direttamente a Instagram, in modo da poter mantenere il nickname che si usa sulla piattaforma Meta e seguire gli stessi account. L'utente può quindi creare dei post testuali, e la prima domanda che un po' tutti si fanno è: cosa cambia rispetto a Facebook? Tecnicamente nulla, visto che sulla principale piattaforma di Meta è possibile creare e condividere un po' tutto (post, immagini, video, dirette, annunci di vendita, sondaggi, gruppi, ecc.), ma forse è proprio questo il punto.

Proprio perché estremamente versatile, per molti Facebook è diventata una piattaforma confusionaria, dove amici, parenti e influencer si mischiano in un coacervo di contenuti differenti. Con Threads, l'obiettivo di Meta è canalizzare tutta quell'utenza che vuole un'esperienza incentrata sulla discussione testuale. Per il momento mancano dettagli più specifici, ma gli utenti dovrebbero avere a disposizione un massimo di 500 caratteri per esprimere le proprie idee; ricordiamo che Twitter ne consente 280, ma se si è iscritti a Twitter Blue la conta sale a 25.000.

Come Twitter, Threads vuole raccogliere le principali celebrità, e proprio per questo si ricollega a Instagram, per ridurre al minimo le frizioni e consentire il passaggio da un social all'altro con un click. In precedenza, Chris Cox (CPO di Meta) affermò che l'obiettivo è quello di creare una piattaforma “gestita in modo sano, sicuro, di cui gli utenti si fidino e dove poter costruire e far crescere il proprio pubblico“. Tutte frecciatine verso Twitter, che da quando è stato acquistato da Elon Musk è stato ampiamente criticato per una gestione a dir poco turbolenta. Resta da vedere se Threads cambierà o meno le carte in tavola, visto il passato a sua volta turbolento di Meta quando si parla di gestione sana dei social.

