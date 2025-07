Apple lancia iOS 18.6 Beta 2: tutte le novità

Nonostante sia impegnata attivamente nello sviluppo del nuovo sistema operativo per iPhone, Apple non ha dimenticato l’attuale iOS 18 e in queste ore ha lanciato una nuova beta per il sesto aggiornamento dell’OS mobile. Anche in questo caso, le novità sembrano essere poche, ma la compagnia di Cupertino ha già annunciato alcuni dei cambiamenti in arrivo.

iOS 18.6 Beta 2: ancora poche novità, ma è in arrivo una funzione importante

Crediti: Gizchina.it

iOS 18.6 Beta 2 (build 22G5064d) è disponibile da oggi per tutti gli iPhone precedentemente compatibili con iOS 18, tramite il canale “Developer Beta” riservato agli iscritti all’Apple Developer Program. Questa nuova versione di test non introduce ancora sostanziali cambiamenti, nonostante Apple abbia già annunciato una importante novità in arrivo.

Con iOS 18.6, infatti, verrà introdotto un nuovo sistema di installazione delle app e dei marketplace di terze parti, per ottemperare alle indicazioni del DMA europeo. Al momento questa novità risulta ancora essente nelle versioni Beta, ma non è detto che non venga introdotta con la prossima.

Per effettuare il download di iOS 18.6 Beta 2 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 18 Developer Beta” per proseguire con l’installazione.