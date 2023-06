Musk vs Zuckerberg: l’Italia offre il Colosseo come arena

Sta assumendo connotati ancora più surreali e grotteschi la vicenda che vede legati Elon Musk e Mark Zuckerberg, con i due miliardari che si sono sfidati a singolar tenzone. Gli screzi fra i due vanno avanti da tempo, specialmente da quando Meta sta sviluppando un competitor di Twitter, progetto a cui Musk ha risposto con diverse frecciatine sui suoi social. Un po' per goliardia (Musk è noto per i suoi tweet ironici/troll), un po' per compiere l'ennesimo stunt mediatico, ha proposto un combattimento sul ring contro Zuckerberg, che per la sorpresa di molti ha prontamente accolto la sfida.

Il governo italiano lancia la provocazione: il Colosseo come arena della sfida fra Elon Musk e Mark Zuckerberg

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

La notizia dell'ultima ora è che in mezzo ai due CEO miliardari e forse un po' annoiati si è messo il governo italiano, che parrebbe aver colto la palla al balzo per proporre il Colosseo come arena dove disputare la contesa. A riportarlo sono i media americani, secondo cui un portavoce del ministro della Cultura avrebbe “contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell’arena più leggendaria della storia“; a confermare l'indiscrezione è lo stesso Elon, che sul suo Twitter afferma che “ci sono chance che la lotta avvenga nel Colosseo“.

Sembra che le probabilità che lo scontro fra Musk e Zuckerberg si stiano alzando, anche perché lo staff deo CEO di Meta avrebbe contattato Dana White, presidente dell'UFC (la più famosa federazione di lotta libera MMA), che sarebbe in contatto il nostro ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Se la vicenda andasse realmente in porto, è certo che ci troveremmo dinnanzi a uno degli scontri più importanti di sempre, forse il più importante, nella cultura pop. Restano i dubbi sull'agibilità del Colosseo per un incontro del genere, visto che gli eventi recenti tenutisi all'interno hanno avuto poche centinaia di persone come pubblico.

