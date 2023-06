Non è una bufala: Elon Musk e Mark Zuckerberg vogliono lottare nella gabbia

The Undertaker vs Mankind, Triple H vs Shawn Michaels, Bret Hart vs Owen Hart: se conoscete il wrestling, allora saprete che ho citato tre incontri storici quando si parla di lotta nella gabbia. Ma si sa, nel bizzarro mondo delle notizie di tecnologia, c'è sempre spazio per il clamore e l'intrattenimento. E no, non vi sto parlando di una nuova puntata di Celebrity Deathmatch bensì dello scontro fra Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Tutto è iniziato negli scorsi mesi, quando sono apparse le notizie riguardanti la volontà di Meta di creare un'alternativa rivale di Twitter. Di questo nuovo social ve ne abbiamo già parlato, e ovviamente la notizia è arrivata anche agli occhi di Elon Musk, che in tutta risposta ha sfidato Mark Zuckerberg su Twitter, tweetando di essere “pronto per un match nella gabbia“. Da Achille ed Ettore a Rocky Balboa e Apollo Creed, c'è qualcosa di intrinsecamente affascinante nell'immaginare due grandi figure che si scontrano corpo a corpo: ma cosa succede quando il duello avviene tra i CEO di due delle più importanti compagnie tecnologiche della storia?

Normalmente siamo abituati ad associare alla figura del CEO quella di una persona che difficilmente si espone in questa maniera, essendo i volti di aziende spesso quotate in borsa, non potendo permettersi di comprometterne l'andamento. E se con Elon questa abitudine viene spesso rotta dalle sue azioni e affermazioni controverse, è questo il caso di un AD come Zuckerberg, tendenzialmente molto attento alla sua figura pubblica. Nonostante ciò, Mark ha accettato, e nelle sue Storie Instagram ha postato uno screenshot del tweet di Elon con la dicitura “Dimmi dove“.

Se avete seguito la storia recente di Mark Zuckerberg, allora potreste sapere che da tempo si allena nelle arti marziali, ha vinto diversi tornei di Jiu-Jitsu e ha completato in meno di 40 minuti la Murph Challenge, sfida molto impegnativa che prevede una corsa da 1,6 km, 100 pull-up, 100 push-up, 300 air squat e infine un'altra corsa da 1,6 km, il tutto con indosso un giubbotto da 9 kg.

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Per coloro che non credessero al surrealismo della situazione, The Verge ha contattato un portavoce Meta, che ha confermato che “la storia su Instagram dice tutto“. Elon non ha tardato a rispondere, proponendo come luogo dello scontro l'UFC Apex di Las Vegas, uno dei luoghi più famosi quando si parla di arti marziali miste (MMA), ma chiudendo il tweet con ironia: “ho questa grande mossa che chiamo “Il Tricheco”, dove mi sdraio sopra il mio avversario e non faccio nient’altro“. Se effettivamente ci sarà questo incontro è difficile prevederlo, visti i personaggi coinvolti e la mancanza di precedenti del genere. Certo è che, da qualche anno a questa parte, gli influencer americani sono soliti scontrarsi sul ring per fare show e in alcuni casi per devolvere l'incasso in beneficenza. Una lotta nella gabbia tra Musk e Zuckerberg potrebbe non essere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, ma se i soldi dell'incasso andassero in beneficenza il tutto potrebbe assumere connotati meno grotteschi.

