Tineco FLOOR ONE S9 Artist arriva dal futuro: elegante, sottile e si inclina a 180° | Offerta Prime Day

L’evento più atteso dell’estate si avvicina ma non c’è bisogno di pazientare fino all’8 luglio: il Prime Day di Tineco è già iniziato con le migliori soluzioni per le pulizie tech in sconto su Amazon. La lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S9 Artist è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di migliorare la cura dei pavimenti, senza sforzo e con un tocco di stile.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist è la lavapavimenti dal tocco futuristico, ora in offerta: il Prime Day di Tineco comincia adesso

Crediti: Tineco

Le offerte Tineco per il Prime Day cominciano oggi: quale modo migliore di ingannare l’attesa per le occasioni di Amazon se non con una sfilza di sconti? Tra i protagonisti dell’iniziativa promozionale c’è anche Tineco FLOOR ONE S9 Artist, una lavapavimenti premium che unisce stile e potenza.

Il dispositivo presenta un design dal tocco futuristico, con uno strato IMD cristallino ed un profilo sottile: il display dinamico consente di visualizzare con facilità i parametri d’utilizzo mentre la tecnologia Lay-Flat consente di inclinare la lavapavimenti fino a 180°.

La struttura interna di FLOOR ONE S9 Artist e i contenitori per l’acqua (pulita e sporca) sono realizzato appositamente per evitare perdite: una volta inclinata, la lavapavimenti è in grado di raggiungere i punti più difficili in modo facile e veloce. Ora pulire sotto letti e divani non sarà più un fastidio: zero stress e fatica!

Crediti: Tineco Crediti: Tineco

Le chicce tech non finiscono qui: il design DualBlock elimina il rischio di grovigli di peli e capelli, in modo da lasciare il dispositivo libero dagli intasamenti. Il sensore intelligente iLoop di Tineco regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua in base al livello di sporco rilevato.

La nuova testa con tecnologia SmoothDrive è più facile da direzionare e da muovere e la lavapavimenti può sterzare senza sforzo in ogni direzione. La rimozione automatica delle tracce d’acqua è il gran finale delle sessioni di pulizia: dopo aver premuto il tasto di stop, il dispositivo inverte automaticamente la rotazione della spazzola per eliminare le striature d’acqua dal pavimento.

Crediti: Tineco

Impossibile non citare la base di ricarica che consente di sfruttare il sistema di autopulizia FlashDry: la prima fase è la pulizia con acqua calda, in modo da sciogliere efficacemente lo sporco presente sia nel tubo che sulla spazzola; segue poi l’asciugatura con aria calda a 85°C per evitare il rischio di cattivi odori.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist scende a 599€ su Amazon in occasione dei Prime Day: uno sconto di oltre il 30% ed è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo del 6% riscattando il codice “TINPRIME25“. Ricordiamo che l’evento principale del Prime Day 2025 si terrà dall’8 all’11 luglio: tuttavia Tineco ha scelto di giocare d’anticipo con una lavapavimenti d’eccezione in doppio sconto e tutti i vantaggi della spedizione Prime.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di... 899,00€ 599,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 30/06/2025 16:44

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.