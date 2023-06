Instagram prepara l’alternativa a Twitter: ecco le prime immagini di Project 92

Nel corso dei mesi si sono susseguite tantissime notizie su Twitter e sul suo destino dopo l'arrivo di Elon Musk. Il social cinguettante si trova in una fase molto particolare e i principali rivali sono già pronti a dare una spintarella, in modo da scalzarlo. Instagram ha quasi pronto il misterioso Project 92: l'alternativa a Twitter compare nelle prime immagini, che ci offrono una prima (e breve) panoramica del design.

Project 92: ecco le prime immagini dedicate all'alternativa a Twitter (realizzata da Instagram)

Durante una riunione aziendale di Meta sono state mostrate delle immagini di Project 92, il rivale di Twitter in arrivo prossimamente. Secondo quanto riportato, il nuovo social si presenterà come un'app a parte (e quindi non sarà un'integrazione) e sarà basata su Instagram (con l'integrazione ad ActivityPub). L'accesso potrà essere effettuato tramite il proprio account o comunque attraverso quello di altri servizi.

Il Chief Product Officer di Meta, Chris Cox, ha definito l'app come “la nostra risposta a Twitter”: insomma, come anticipato da diverso tempo, sembra che la compagnia di Zuckerberg sia seriamente intenzionata a scalzare il social rivale approfittando di questo momento di incertezza. Secondo le anticipazioni precedenti, Project 92 sarebbe un social network testuale (fino a 500 caratteri per post).

I dettagli forniti da Cox si fanno più interessanti e riferiscono di personaggi pubblici e creator interessanti ad una piattaforma gestita in modo sano, puntando su sicurezza, affidabilità e facilità di utilizzo. Anzi, ci sarebbero già delle celebrità impegnate ad utilizzare l'app (viene citato DJ Slime e sarebbero in trattative con altri grandi nomi, come Oprah).

Al momento Project 92 (ovviamente questo non è il nome definitivo) non ha ancora una data d'uscita ma Meta si augura di rilasciarla “il prima possibile”. Anche se non sappiamo ancora quando arriverà il nuovo social, una cosa è certa: l'alternativa a Twitter è quasi pronta e viene da chiedersi se riuscirà a soffiare il posto al suo storico rivale.

