Xiaomi Band 8 Pro confermata: display più grande e avanzato

Come un fulmine a ciel sereno, un altro protagonista si aggiunge al mega-evento estivo che si sta per tenere: Xiaomi Band 8 Pro sarà presentata ufficialmente, come confermato dai teaser sui social dell'azienda. Era l'autunno 2022 quando veniva presentata la variante Pro della settima generazione, e a meno di un anno di distanza si è deciso di fare lo stesso anche con l'ottavo modello.

Teaser ufficiali della Xiaomi Band 8 Pro: ecco cosa aspettarci dalla nuova smartband

Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi Crediti: Xiaomi

Lo slogan “Big difference” mette subito in chiaro che Xiaomi Band 7 Pro punterà sulle dimensioni, offrendo uno schermo più ampio rispetto ai precedenti modelli. Se Band 8 misura 1,62″ e Band 7 Pro 1,64″, con l'inedita variante si toccherà una diagonale di 1,74″, un risultato raggiunto riducendo le cornici, specialmente quella inferiore, con un effetto visivo più simmetrico.

Per sfruttare una diagonale più ampia, Xiaomi accenna al supporto widget, con un grado di personalizzazione che dovrebbe consentire all'utente di configurare le proprie schermate. Vengono poi menzionate altre caratteristiche: densità di 336 PPI (Band 8 e 7 Pro arrivano a 326 PPI), refresh rate a 60 Hz e supporto alla gamma cromatica a 16,7 milioni di colori, ma per scoprire se ci saranno altre novità dovremo attendere ancora qualche giorno. Sì, perché la presentazione della Xiaomi Band 8 Pro avrà luogo a breve, assieme ad altre grandi novità quali MIX Fold 3, Pad 6 Max e Redmi K60 Ultra.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le