Xiaomi MIX Fold 3, Pad 6 Max, K60 Ultra: svelata la data di lancio

Ci siamo: dopo tanti rumor, adesso Xiaomi MIX Fold 3 ha una data di presentazione, annunciata ufficialmente dalla compagnia sui suoi canali online. Il nuovo smartphone pieghevole rappresenterà il terzo capitolo della serie MIX Fold, nata come costola della serie MIX, concepita per portare al pubblico prodotti dove lo schermo (o gli schermi, in questo caso) sia il protagonista. E non sarà il solo a essere presentato, perché a fargli compagni ci saranno anche prodotti come Xiaomi Pad 6 Max e Redmi K60 Ultra.

Ecco la data di presentazione ufficiale dello Xiaomi MIX Fold 3

L'evento avrà luogo il prossimo 14 agosto alle 13:00 italiane, cioè quando si terrà il quarto discorso annuale che Lei Jun tiene ogni anno dal 2019, durante cui condivide col pubblico esperienze lavorative e aneddoti sul suo percorso come imprenditore e co-fondatore di Xiaomi. L'annuncio arriva assieme alle dichiarazioni di Xiaomi, il cui obiettivo non è soltanto quello di creare design leggeri e sottili ma anche alzare l'asticella nel mercato dei pieghevoli per eliminare i compromessi.

Crediti: Xiaomi

Per la prima volta, infatti, Xiaomi MIX Fold 3 sarà dotato di un comparto fotografico che dovrebbe porlo al pari dei top di gamma tradizionali, quando finora siamo stati abituati a pieghevoli con fotocamere non sempre all'altezza. A questo giro, la fotocamera sarà co-ingegnerizzata con Leica e avrà quattro sensori, fra cui troveremo l'aggiunta di un teleobiettivo periscopiale.

Come anticipato, questa non sarà l'unica novità dell'evento, perché sul palco dovrebbe tenersi la presentazione ufficiale di Xiaomi Pad 6 Max, la nuova variante del tablet della serie 6, nonché Redmi 60 Ultra, flagship del sub-brand che noi europei dovremmo conoscere come Xiaomi 13T Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le