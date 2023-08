Netflix trasforma smartphone e tablet in controller da gaming con una nuova app

Da tempo si vocifera del forte interesse di Netflix per il mondo dei videogiochi e il rilascio della nuova app per trasformare il proprio smartphone o tablet in controller da gioco spazza via ogni dubbio: la compagnia di streaming americana sta per portare i suoi videogiochi anche sulle TV di casa. Serie TV e Film, quindi, saranno affiancati dal gaming in streaming, ma al momento non si hanno ancora dettagli su quali titoli saranno disponibili su Netflix, tantomeno se saranno produzioni proprie oppure titoli già affermati nel panaroma videoluci.

Netflix sta per portare i suoi videogiochi in TV: ecco l'app da utilizzare per giocare

Crediti: Netflix, 9to5mac

Netflix Game Controller è disponibile da oggi su iOS (ma arriverà a breve anche su Android) e consente di trasformare il proprio dispositivo smart, che si tratti di un telefono o un tablet, in un semplice controller da gioco con i classici tasti XYBA colorati ed una levetta analogica. L'assenza dei dorsali potrebbe far immaginare l'arrivo di giochi abbastanza semplici, e non di tripla A come sugli altri servizio di cloud gaming.

“Prossimamente su Netflix. Gioca ai giochi sulla tua TV con il Game Controller di Netflix. Questa app si collega alla tua TV e ti permette di giocare ai giochi su Netflix utilizzando il tuo telefono o dispositivo mobile” si legge nella descrizione dell'app, mentre una volta collegata un messaggio esplicita la natura ancora embrionale del servizio: “Netflix Games on TV è in Beta. Alcuni dispositivi potrebbero non essere supportati al momento“.

Per giocare con il Game Controller bisognerà scegliere un gioco tramite l'app in TV di Netflix e quindi seguire le indicazioni che compariranno sullo schermo. Il rilascio dell'app fa presagire un imminente annuncio ufficiale per il nuovo servizio di gaming (come suggerito dai precedenti rumor), oppure una fase di test più ampia che condurrà poi al lancio finale. Potete scaricare l'app Game Controller seguendo i link qui sotto.

iOS | DOWNLOAD

| Android | IN ARRIVO

