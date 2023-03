Netflix vuole che sfruttiamo i nostri smartphone per il gaming

Negli ultimi mesi Netflix si è avvicinata sempre più al mondo del gaming. Con una serie di giochi mobile per Android e iOS, il colosso dell'intrattenimento ha iniziato a proporre ai suoi utenti un modo nuovo di sfruttare il servizio, ma le cose sembra si stiano evolvendo ancora. Stando ad alcune nuove informazioni celate nell'ultimo aggiornamento, Netflix sarebbe pronta a portare il gaming in TV sfruttando anche gli smartphone.

Gli smartphone diventano controller da gaming per i giochi di Netflix in TV

Gli esperti di Bloomberg hanno analizzato a fondo il nuovo aggiornamento dell'app di Netflix trovando riferimenti ad una funzione non ancora annunciata e che potrebbe far presagire l'arrivo del cloud gaming sul servizio che fino ad ora ha proposto in rete solo Film e Serie TV. Il codice, fa riferimento alla possibilità di collegare lo smartphone alla tv per utilizzarlo come controller per il gaming.

“Un gioco sulla tua TV ha bisogno di un controller. Vuoi usare questo telefono come controller per il gioco?“, si legge tra le righe di codice dell'ultimo aggiornamento dell'app di Netflix. Il colosso dell'intrattenimento, quindi, sembrerebbe stia preparando il campo per l'arrivo dei videogiochi sul servizio.

Sarà interessante capire se l'offerta di Netflix riguarderà i giochi mobile portati sulla TV di casa, oppure se attingerà ad un catalogo di videogiochi per console come accadeva per esempio con l'ormai defunto Google Stadia.

