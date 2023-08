Apple lancia iOS 17 Beta 5: tutte le novità

In queste ore Apple ha ufficialmente pubblicato la quinta beta del nuovo sistema operativo mobile iOS 17 che si appresta oramai ad arrivare su iPhone ed iPad in versione finale nel giro di qualche settimana. Anche in questo aggiornamento non troviamo novità sostanziali, ma tante piccole migliorie e correzioni nate grazie al feedback degli utenti arrivato nel corso dello sviluppo.

Piccole modifiche in vista del rilascio ufficiale per iOS 17 Beta 5

Svelato nel corso dell'annuale WWDC, iOS 17 è ormai pronto ad approdare su iPhone ed iPad in concomitanza con il lancio sul mercato dei nuovi iPhone 15, che potrebbe avvenire nel corso della seconda settimana di settembre. Questa Beta 5 non riserva grandi sorprese, ma si occupa principalmente di apportare modifiche minori che puntano a migliorare l'esperienza utente. Non è disponibile un changelog ufficiale, ma qui in basso trovate le novità scoperte dagli utenti nelle ultime ore.

App Store non utilizza più le scritte in maiuscolo per i pulsanti acquista, scarica e aggiorna

Semplificata la spiegazione del messaggio con le indicazioni per Live Voicemail

Migliorie grafiche per l'app Salute e il monitoraggio dell'umore

La modalità Privato di Safari adesso suggerisce di attivare il blocco con PIN o dati biometrici

Possibilità di localizzare il telecomando di Apple TV con Siri

Migliorate le icone di Comandi rapidi

Check-in in Messaggi adesso mostra la carica della batteria e lo stato del telefono (bloccato/sbloccato)

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che aprire l'app Impostazioni e recarvi in “Generali > Aggiornamento software” per effettuare immediatamente il download di iOS 17 Beta 5.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le