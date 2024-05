iOS 18: non solo Note, Apple rinnoverà anche altre importanti app

Aggiornamento 02/05: secondo le ultime indiscrezioni emerse online, l’aggiornamento dell’app Note verrà accompagnato da un rinnovamento completo di altre importanti app di sistema con iOS 18. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Mancano poco più di 2 mesi alla presentazione ufficiale di iOS 18, ma in rete continuano ad emergere nuovi dettagli su quelle che potrebbero essere le novità del sistema operativo mobile di iPhone. Secondo le ultime indiscrezione, Apple starebbe lavorando ad un rinnovamento completo anche dell’app Note, che andrebbero finalmente ad includere memo vocali e addirittura funzioni matematiche.

La nuova app Note potrebbe avere memo vocali e funzioni matematiche

Crediti: Apple

Stando alle informazioni raccolte dal portale AppleInsider, il team guidato da Tim Cook starebbe lavorando ad una versione completamente rinnovata dell’app Note, da inserire in iOS 18. Il nuovo blocchetto degli appunti di iPhone e iPad potrebbe consentire la registrazione di memo vocali direttamente tramite l’app, per integrarle successivamente nella nuove note ed aggiungere quindi testo e immagini.

Un’altra novità molto importante potrebbe essere rappresentata dall’introduzione delle “Note matematiche“, con cui gli utenti potranno segnare i loro calcoli tramite l’integrazione e la comunicazione diretta con l’app Calcolatrice. Una funzionalità molto interessante soprattutto per gli studenti che potrebbero trasformare l’app Note in un centro per tutti gli appunti.

Il nuovo iOS 18 sarà presentato ufficialmente il prossimo 10 giugno, in occasione della Worldwide Developer Conference che Apple tiene ogni anno. Il rinnovato sistema operativo includerà anche le funzionalità AI su cui l’azienda di Cupertino sta lavorando ormai da diversi mesi.

Aggiornamento 02/05: rinnovamento in arrivo anche per Mail, Foto, Calendario, Promemoria e Fitness

Crediti: Apple, Canva

Nella sua più recente newsletter per Bloomberg, il celebre giornalista Mark Gurman ha lanciato delle nuove indiscrezioni sulle possibili novità in arrivo con iOS 18. Oltre all’app Note, il cui rinnovamento era stato menzionato nei giorni scorsi, Apple sembrerebbe intenzionata ad aggiornare anche altre importanti app di sistema come Mail, Foto e Fitness.

Le app Calendario e Promemoria, invece, potrebbero arrivare ad offrire (finalmente) una maggiore integrazione tra di loro. In particolar modo, i nuovi elementi segnati nell’app Promemoria dovrebbero comparire all’interno della vista giornaliera dell’app Calendario, in modo da avere una panoramica completa degli impegni della giornata.

Al momento, purtroppo, non ci sono dettagli su quali novità verranno effettivamente introdotte sulle altre app, ma è sempre più evidente che quello ad iOS 18 sarà un aggiornamento particolarmente corposo per ogni aspetto del sistema operativo mobile di Apple.

