Huawei Pura 70: la nuova serie top è ufficiale in Italia, con un design tutto nuovo!

A distanza di pochissimo dal debutto in Cina, ecco che la nuova serie di punta del colosso tecnologico asiatico arriva anche alle nostre latitudini. Huawei Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra debuttano in Italia: sono gli eredi della famiglia P, con un look nuovo di zecca ed un comparto fotografico d’eccezione. Ecco tutti i dettagli di questa novità, ora in pre-ordine subito con una promo lancio.

Huawei Pura 70, Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra ufficiali in Italia: tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda le differenze rispetto ai modelli lanciati in Cina, la più ovvia riguarda il numero di smartphone: la serie cinese offre quattro dispositivi mentre quella lanciata a livello Global manca del modello Pura Pro+. Inoltre non è presente la connettività 5G (tutti i telefoni sono solo 4G LTE) e nemmeno la connessione satellitare mentre il software che troviamo a bordo è la solita EMUI 14.2 (i modelli cinesi sono equipaggiati con HarmonyOS). Ricordiamo che sono presenti i servizi Huawei (HMS) con l’installazione di app tramite lo store proprietario AppGallery.

Come abbiamo anticipato, la nuova gamma Huawei Pura 70 è l’erede della serie P: visto il cambio di stile la casa asiatica ha preferito un rinnovamento a tutto tondo, a partire dal nome. Il termine Pura deriva da purezza, ad indicare la bellezza naturale e le meraviglie possibili grazie ai traguardi della mobile photography raggiunta dal brand. La gamma introduce il Forward Symbol Design, ossia uno stile basato su linee geometriche moderne ed eleganti, un look premium ma minimalista e puro.

Passando alle specifiche, Huawei Pura 70 è dotato di un display OLED con tecnologia LTPO, un’unità da 6,6″ Full HD+ a 120 Hz, con una luminosità di picco di 2.500 nit, PWM a 1.440 Hz e una vetro protettivo Kunlun Glass. Non è dato di sapere se il dispositivo è mosso dal Kirin 9000S1 (come il modello cinese) oppure dal Kirin 9010. Il resto delle caratteristiche comprende una batteria da 4.900 mAh con ricarica da 66W e wireless da 50W, la certificazione IP68 ed un lettore d’impronte posizionato sotto lo schermo. Il comparto fotografico – siglato XMAGE – è composto da un trittico di sensori da 50 + 13 + 12 MP con un modulo principale con apertura variabile (f/1.4-4.0), OIS, dimensioni da 1/1,3″, una ultra-grandangolare ed un teleobiettivo a periscopio (con OIS e zoom ottico 5X e digitale 50X).

Huawei Pura 70 Pro presenta il medesimo design ma ci sono varie differenze: il display è più ampio (un pannello Micro Quad-Curved da 6,8″ 1.5K, ma sempre con le stesse caratteristiche), la batteria sale a 5.050 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W, cambia la fotocamera. A questo giro troviamo un modulo da 50 + 12,5 + 48 MP con un telemacro (a periscopio) dotato di OIS e zoom ottico 3.5X (digitale 100X), in grado di effettuare scatti ravvicinati fino a 5 cm. Ovviamente non manca la certificazione IP68 mentre il cuore del terminale è il Kirin 9010 (non confermato dalla compagnia).

Infine, il maggiore della serie: Huawei Pura 70 Ultra adotta un design leggermente diverso (per il modulo fotografico) ma buona parte delle specifiche della variante Pro. Tuttavia la batteria passa 5.200 mAh (sempre con ricarica da 100W e wireless da 80W) ed arrivano varie migliorie per il sistema di fotocamere. Il flagship offre un triplo modulo da 50 + 40 + 50 MP con un sensore principale da 1″, apertura variabile f/1.6-4.0 e OIS; c’è poi un ultra-wide ed un obiettivo telemacro a periscopio.

I nuovi smartphone del brand cinese sono disponibili in pre-ordine: il prezzo di Huawei Pura 70 è di 999€ (12/256 GB) mentre i fratelli maggiori Pura 70 Pro e Pura 70 Ultra sono proposti – rispettivamente – a 1.199€ (12/512 GB) e 1.499€ (16/512 GB). Con l’acquisto di uno dei tre smartphone si riceverà in regalo un paio di auricolari true wireless FreeBuds Pro 3 e una cover; la promozione è valida fino al 3 giugno. Inoltre, fino al 30 giugno, è possibile richiedere l’esclusivo Membership Coupon e ricevere in regalo anche Huawei Watch GT 3. Le spedizioni partiranno dal prossimo 16 maggio.

