Kirin 9010 ufficiale: è il misterioso SoC di Huawei Pura 70

La storia si ripete: così come Huawei Mate 60, anche la serie Huawei Pura 70 è stata presentata in sordina senza un evento dal vivo, e così come Mate 60 c’è un SoC proprietario tenuto nascosto: Kirin 9010. A dire il vero, i System-on-a-Chip coinvolti sono due, visto che il modello base Huawei Pura 70 è mosso dal Kirin 9000S1, che però sarebbe una versione depotenziata del già noto Kirin 9000S. Concentriamoci quindi sul 9010, per scoprire quali sono le sue novità e perché Huawei continua a volerlo tenere nell’anonimato.

Huawei Pura 70 Pro, Pro+ e Ultra: ufficiale il nuovo SoC Kirin 9010, cosa sappiamo

Premessa: per il momento, Huawei non ha mai parlato del Kirin 9010, pertanto tutto quello che sappiamo è frutto di chi sta mettendo le mani sulla serie Huawei Pura 70, usando app dedicate a scovare le specifiche del SoC.

Kirin 9010 trova spazio su Huawei Pura 70 Pro, 70 Pro+ e 70 Ultra, e sulla base di quanto trapelato finora non rappresenta un grande cambiamento rispetto al microchip di scorsa generazione. Non è chiaro quale sia il processo produttivo adottato, ma con buona probabilità parliamo di un SoC prodotto nuovamente da SMIC sul nodo a 7 nm; sappiamo che il chipmaker cinese sta preparando il passaggio ai 5 nm, ma finora non sembra averlo ancora finalizzato.

Le app di analisi ci dicono che il Kirin 9010 ha una CPU octa-core con hyperthreading che consente di simulare 12 core, proprio come Kirin 9000S. Ci sono 1 core principale a 2,3 GHz, 3 core intermedi a 2,18 GHz e 3 core a basso consumo a 1,55 GHz, frequenze leggermente inferiori a quelle del Kirin 9000S ma per una CPU comunque più potente.

Secondo GeekBench, è capace di ottenere 1.447/4.765 punti in single/multi-core, più alto rispetto ai 1.330/4.123 punti del Kirin 9000S: non è dato sapere come, ma è possibile che sia stata migliorata la microarchitettura dei core Taishan: in precedenza si vociferava del Taishan V130, ma dovrebbero essere core Taishan V121. Su Antutu il SoC raggiunge 979.511 punti, superando i circa 905.000 del Kirin 9000S nonostante la presenza ancora una volta di una GPU Huawei Maleeon 910 ma l’aggiunta del supporto alle memorie RAM LPDDR5X.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le