Xiaomi presenta la serie Redmi Smart TV A 2025: caratteristiche premium a prezzo bassissimo!

Come ogni anno è arrivato il momento di aggiornare la gamma di televisori smart del brand cinese, ovviamente partendo da quella caratterizzata da un rapporto qualità/prezzo imbattibile. Xiaomi ha annunciato (purtroppo solo in Cina) la nuova serie Redmi Smart TV A 2025, composta da vari modelli con specifiche premium ma proposti ad un prezzo particolarmente invitante.

Redmi Smart TV A 2025: sono i nuovi televisori Xiaomi con specifiche top ed un prezzo stracciato

Crediti: Redmi

Similmente a quanto avvenuto lo scorso anno, Xiaomi ha annunciato una pletora di televisori smart per tutti i gusti e per tutte le tasche. La serie Redmi Smart TV A 2025 è composta da alcuni modelli basilari e da quelli superiori, caratterizzati da buone specifiche, funzionalità che strizzano l’occhio al gaming e quant’altro.

I terminali di punta sono Redmi Smart TV A50, A55, A65 e A75 (2025): si tratta di televisori equipaggiati con schermi di grandi dimensioni (50/55/65/75″ di diagonale) con risoluzione 4K e refresh rate standard a 60 Hz oppure a 120 Hz, in base al modello. Tutti sono mossi da un chipset quad-core Cortex-X35, con 2 GB di RAM e 32 GB di storage; l’audio è affidato ai doppi speaker integrati da 10W.

Crediti: Redmi

Ovviamente non mancano molteplici opzioni per la connettività come il WiFi, due porte USB 2.0 e due ingressi HDMI. Tuttavia la caratteristica principale resta sempre il design: i televisori presenta una struttura unibody in metallo con cornici sottilissime su tre lati. Il sistema operativo è HyperOS di Xiaomi (la nuova interfaccia proprietaria del brand cinese, che ha ormai mandato in pensione la MIUI). Di seguito trovate le varie versioni disponibili con il relativo prezzo in Cina.

A50 2025 – 1.599 CNY ( 206€ )

) A55 2025 – 1.899 CNY ( 245€ )

) A65 2025 – 2.499 CNY ( 323€ )

) A75 2025 – 3.599 CNY (465€)

Presenti all’appello anche due smart TV minori, ossia i modelli A32 e A43, rispettivamente da 32″ e 43″: in questo caso abbiamo dei pannelli con risoluzione HD e Full HD, quindi ben più modesti rispetto ai fratelli maggiori (ma con un prezzo di partenza praticamente dimezzato).

A32 2025 – 799 CNY ( 103€ )

) A43 2025 – 1.099 CNY (142€)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le