Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ e 70 Ultra ufficiali: Kirin 9010 e fotocamera mai vista prima

Oggi è il grande giorno per Huawei, che all’improvviso ha deciso di lanciare ufficialmente la sua nuova serie Huawei Pura 70. E ancora una volta, l’azienda cinese ha deciso di lasciar perdere gli eventi in pompa magna e presentare gli smartphone direttamente sul sito ufficiale, proprio come accadde con la serie Mate 60.

Huawei rende ufficiali la nuova serie di punta Pura 70: quattro modelli, tante novità

Il cambio di nome, da P70 a Pura 70, rimarca la volontà di Huawei di enfatizzare la “purezza” della sua estetica denominata Vane Design, minimal ed elegante. Con questi nuovi top di gamma, questo cambiamento si concretizza in un profilo piatto, in linea con il trend attuale del mercato telefonico, e un nuovo modulo fotografico triangolare, per una scocca che presenta certificazione IP68.

Huawei Pura 70 misura 157,6 x 74,3 x 7,95 mm, pesa 207 grammi per uno schermo OLED da 6,6″ Full HD+ (2.760 x 1.256 pixel) con densità di 460 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz e vetro protettivo Huawei Kunlun di seconda generazione con resistenza alle cadute migliorata del +100%.

Non viene specificato ufficialmente, ma sappiamo che il System-on-a-Chip è il Kirin 9000S1, versione depotenziata del Kirin 9000S che troviamo sul succitato Mate 60. È alimentato da una batteria da 4.900 mAh con ricarica SuperCharge 66W e wireless 50W (inversa a 7.5W). C’è poi una fotocamera XMAGE da 50+13+12 MP con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, autofocus laser, ultra-grandangolare f/2.2, teleobiettivo periscopiale f/3.4 con OIS, zoom ottico 5x (digitale 50x), sensore multi-spettro e selfie camera da 13 MP f/2.4.

Il resto delle specifiche comprende software HarmonyOS 4.2, speaker stereo Huawei Histen, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Gen 1, NFC, GPS a doppia frequenza e non manca la comunicazione satellitare.

Passando a Huawei Pura 70 Pro, la scocca aumenta di dimensioni: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm per 220 grammi in favore di uno schermo Micro Quad-Curved da 6,8″ Full HD+ (2.844 x 1.260 pixel). Aumentando le dimensioni, aumenta anche la batteria, una 5.050 mAh più veloce a caricarsi grazie alla SuperCharge 100W e wireless 80W (inversa fino a 20W). Al posto del Kirin 9000S1 c’è il nuovo Kirin 9010 con CPU octa-core fino a 2,3 GHz e GPU proprietaria Huawei Maleeon 910.

L’altro aspetto differente riguarda il comparto fotografico, dove troviamo una tripla sensoristica da 50+12,5+48 MP con l’aggiunta di un telemacro f/2.1 stabilizzato otticamente che oltre a offrire uno zoom ottico 3.5x (digitale 100x) può essere anche usato per scattare a soggetti molto ravvicinati fino a 5 cm. Per quanto riguarda Huawei Pura 70 Pro+, l’unica differenza riguarda le colorazioni e i tagli di memoria (di cui trovate le info a fine articolo).

Infine, Huawei Pura 70 Ultra rappresenta il modello più avanzato della famiglia di top di gamma della compagnia, sfoggiando un modulo fotografico leggermente diverso nell’estetica. La scheda tecnica è sostanzialmente la stessa di Pro e Pro+ eccezion fatta della batteria e proprio della fotocamera. Dentro c’è un’aumentata 5.200 mAh, mentre dietro una tripla 50+40+50 MP, la cui prima novità riguarda l’utilizzo di un sensore da 1″ con apertura variabile f/1.4-4.0, OIS, autofocus laser e meccanismo retrattile; ad affiancarlo ci sono un ultra-grandangolare f/2.2 e un telemacro f/2.1 con OIS e zoom ottico 3.5x (digitale 100x).

Nelle colorazioni Cherry Rose Red, Ice Crystal Blue, Snow White e Feather Sand Black, Huawei Pura 70 è disponibile in Cina ai prezzi di 5.499 CNY (711€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 5.999 CNY (776€) per quella da 12/512 GB e 6.999 CNY (905€) per quella da 12 GB/1 TB.

Nelle colorazioni Roland Purple, Snow White e Feather Sand Black, Huawei Pura 70 Pro è disponibile in Cina ai prezzi di 6.499 CNY (840€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 6.999 CNY (905€) per quella da 12/512 GB e 7.999 CNY (1.034€) per quella da 12 GB/1 TB

Nelle colorazioni Lightweave Silver, String White e Phantom Black, Huawei Pura 70 Pro+ è disponibile in Cina ai prezzi di 7.999 CNY (1.034€) per la variante da 16/512 GB e 8.999 CNY (1.164€) per quella da 16 GB/1 TB.

Nelle colorazioni Chanson Green, Mocha Brown, Starburst White e Starburst Black, Huawei Pura 70 Ultra è disponibile in Cina ai prezzi di 9.999 CNY (1.293€) per la variante da 16/512 GB e 10.999 CNY (1.422€) per quella da 16 GB/1 TB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le