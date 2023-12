Kirin 9000 vs 9000S: i risultati nei benchmark sono sorprendenti

Era l’autunno del 2020 quando Huawei presentava il Kirin 9000: a distanza di tre anni, l’azienda cinese è tornata alla ribalta con l’ultimo Kirin 9000S. Per la prima volta dopo il ban USA, infatti, la compagnia di Ren Zhengfei è riuscita ad aggirare i limiti che le impongono di non poter lavorare con TSMC o Samsung, in quanto adoperano tecnologie di derivazione statunitense. Ma nel giro di questi tre anni, come si comporta il nuovo System-on-a-Chip rispetto al suo predecessore?

Kirin 9000 e 9000S messi a confronto nei benchmark: quale si comporta meglio?

Ce lo spiegano più nel dettaglio i benchmark del portale Nanoreview, che mettendo a confronto Kirin 9000 e 9000S ne illustrano le capacità tecniche. Prima di tutto, vediamo quali sono le loro specifiche:

Kirin 9000 5 nm TSMC CPU octa-core ARMv8.2-A (3,13 GHz Cortex-A77 + 2,54 GHz Cortex-A77 + 2,05 GHz Cortex-A55) GPU ARM Mali-G78 MP24 a 759 MHz Memorie LPDDR5 e UFS 3.1

Kirin 9000S 7 nm SMIC CPU octa-core ARMv8-A (2,62 GHz TaiShan V120 + 2,15 GHz TaiShan V120 + 1,53 GHz Cortex-A510( GPU Huawei Maleeon 910 MP4 a 750 MHz Memorie LPDDR5 e UFS 3.1



La prima differenza principale riguarda il processo produttivo: pur essendo più datato, il Kirin 9000 fa affidamento ai 5 nm di TSMC per un consumo TDP di 6W, mentre il Kirin 9000S è prodotto da SMIC a 7 nm e ha un consumo di 7W.

Kirin 9000 Kirin 9000S Antutu 909.400

CPU 242.171

GPU 315.801

Memorie 155.272

UX 188.275 904.545

CPU 279.677

GPU 200.982

Memorie 225.491

UX 194.615 GeekBench Single-core 1.266

Multi-core 3.512 Single-core 1.337

Multi-core 4.123 3DMark Wild Life 6.071 Wild Life 5.055

Analizzando i punteggi nei benchmark, quello che ne viene fuori è che mentre il Kirin 9000S ha un lieve vantaggio in termini di CPU (+16% su Antutu), il Kirin 9000 di 3 anni fa rimane più avanzato nella gestione grafica e nel gaming, avendo una GPU più potente, arrivando a registrare +20% su 3DMark, +57% nel test GPU di Antutu e un sonoro +422% nel test GPU di GeekBench.

