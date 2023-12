Il giubbotto riscaldante Xiaomi TENGOO ti tiene al caldo e costa meno di 30€

Il freddo è ormai arrivato e il modo migliore per affrontarlo è sicuramente quello di vestirsi nel modo giusto. Passare dal caldo tepore del letto alle gelide mattine invernali può essere traumatico ma esiste una soluzione che può rendere questa transizione meno dolorosa (emotivamente parlando). Il giubbotto riscaldante Xiaomi TENGOO HJ-11 può essere il tuo alleato contro il gelo e il bello è che costa solo 26€ grazie a questo nuovo codice sconto!

Codice sconto Xiaomi TENGOO HJ-11: il giubbotto riscaldante più economico sulla piazza

Crediti: TENGOO

Il brand TENGOO è uno dei marchi attivi su YouPin, la piattaforma di crowdfunding targata Xiaomi (che abbiamo già conosciuto in varie occasioni). Per quanto riguarda il suo giubbotto riscaldante, si tratta di un capo dal look sportivo ed essenziale, disponibile in molteplici taglie e dotato di un utile cappuccio. La giacca elettrica è composta da 11 aree riscaldate e può essere attivata collegando una power bank (non è inclusa in confezione e va inserita nell’apposita tasca) e premendo il tasto di accensione. È possibile scegliere tra 3 temperature, in base alle esigenze (60/48/39°C). Insomma, si tratta di un prodotto simile ad altri che abbiamo visto in precedenza: per i meno esperti, segnaliamo che la giacca è lavabile a mano senza problemi (dopo aver rimosso la power bank e chiuso tutte le tasche).

Crediti: TENGOO

Il giubbotto riscaldante TENGOO HJ-11 (da Xiaomi YouPin) è disponibile su Banggood: utilizzando il codice sconto che trovate nel box in basso il prezzo scenderà a soli 26€. Inoltre è presente la spedizione gratis, immancabile per il massimo risparmio! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

