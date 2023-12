Saldi di Natale Geekmall: tre offerte last minute da non lasciarsi sfuggire

Mancano solo poche ore al Natale e se non avete fatto ancora tutti gli acquisti potreste aver bisogno di qualche offerta last minute per qualche regalo posticipato. Geekmall conosce bene l’importanza di un regalo adatto ad ogni persona, per questo motivo ha pensato per voi tre diverse offerte di cui approfittare immediatamente per far felici le persone che più si amano.

Lettiera smart, lavapavimenti e monopattino elettrico: le offerte Geekmall per restare senza regali

Crediti: Furbulous

La prima offerta farà sicuramente felice chi in casa ha un amico felino a farlo compagnia: la lettiera smart Furbulous è infatti un dispositivo essenziale per rendere tecnologica e semplificare anche una di quelle attività che non tutti fanno con piacere. Pulire la lettiera del gatto, infatti, può essere fastidioso ma grazie a Furbulous il dispositivo sarà in grado di auto-pulirsi per evitare che il padroncino del tenero amico peloso debba necessariamente sporcarsi le mani.

Con un interno ampio da 60 litri ed un cassettino dei rifiuti di 6 litri, questa lettiera oltre ad essere particolarmente silenziosa durante le operazioni di svuotamento, è in grado anche di profumare l’ambiente con un deodorante che rimuove i cattivi odori. Furbulous, grazie all’offerta di Geekmall, può essere vostra per 399.99€ utilizzando il codice sconto che trovate qui sotto.

Crediti: T1

Proseguiamo con un’offerta davvero imperdibile per chi usa ancora i mezzi pubblici per i piccoli spostamenti in città: grazie al monopattino elettrico T1, infatti, potrete dire addio alle lunghe attese per bus, treni e metropolitane, spostandovi in completa autonomia a bordo di un mezzo che non inquina. Questo monopattino è dotato di un motore da 350W in grado di raggiungere una velocità massima di 35 km/h, sarà quindi necessario impostare il limitatore per circolare fino ad una velocità massima consentita sulle strade europee di 25 km/h.

T1 Scooter è dotato inoltre di pneumatici da 8.5″ ed una batteria di 10.4 Ah che garantisce 35 km di autonomia: utile soprattutto per i classici tragitti casa-lavoro o casa-scuola. Grazie all’offerta di oggi di Geekmall, questo monopattino può essere vostro al prezzo di 206€ sfruttando il coupon che trovate qui sotto.

Crediti: Proscenic

Infine troviamo un’offerta dedicata a chi ha bisogno di un aiuto in più per le pulizie casalinghe: Proscenic P11 Mopping infatti è una lavapavimenti in grado di sfruttare una potenza di 400W e un’aspirazione di ben 3500 Pa per rimuovere con efficacia lo sporco (anche quello più tenace). Il serbatoio da 0.65 litri garantisce acqua a sufficienza per pulire interamente piccoli appartamenti, mentre la batteria da 2000 mAh assicura un’autonomia di ben 50 minuti.

Il dispositivo è dotato anche di una luce LED in grado di illuminare il pavimento per scovare anche le più piccole tracce di sporco, mentre la testa della spazzola ruota di 180° per raggiungere anche i punti più difficili che spesso accumulano polvere senza che nessuno se ne accorga. L’offerta di Natale vi permetterà di portare a casa il Proscenic P11 Mopping a soli 145€, inserendo in fase di checkout il codice sconto che trovate qui sotto.

