Il nuovo smanicato riscaldante Xiaomi TENGOO ha il cappuccio e costa solo 30€

Siamo nel bel mezzo dell'inverno e ogni accessorio in grado di portare un po' di calore è sicuramente apprezzato. La sciarpa elettrica e massaggiante dona anche un pizzico di relax, ma se puntate al massimo allora è il caso di passare ad uno smanicato riscaldato: il nuovo modello Xiaomi TENGOO ha il cappuccio, ha nove zone di riscaldamento e costa pochissimo!

Xiaomi TENGOO: disponibile il nuovo smanicato elettrico riscaldato, ora con cappuccio

Dopo l'ultimo e apprezzatissimo gilet elettrico, il brand TENGOO da Xiaomi YouPin ha lanciato anche un nuovo smanicato riscaldato, questa volta con cappuccio. Si tratta di un capo resistente ed impermeabile, con tre livelli di calore e completamente lavabile. Per alimentare il prodotto basta usare una power bank (non inclusa in confezione) da inserire nell'apposita tasca.

Il nuovo smanicato elettrico Xiaomi TENGOO con cappuccio debutta su Banggood e viene proposto in offerta con codice sconto a soli 30€.

