Samsung Galaxy Buds 2 Pro e la serie Watch si aggiornano con nuove funzioni

Il gigante tecnologico asiatico ha annunciato novità per le Samsung Galaxy Buds 2 Pro e per la serie Galaxy Watch: gli indossabili del brand ricevono nuovi aggiornamenti software che vanno ad introdurre alcune funzionalità utili per sfruttare al meglio la fotocamera degli smartphone Galaxy. Ecco tutte le novità annunciate, i modelli compatibili e le tempistiche di rilascio degli update.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro, Watch 5 e Watch 4: ecco le novità del nuovo aggiornamento

La prima funzionalità in arrivo tramite aggiornamento è la Registrazione Audio 360: si tratta di una novità che consente agli utenti di catturare suoni in video, proprio come vengono percepiti. Utilizzando le Samsung Galaxy Buds 2 Pro con uno smartphone Galaxy, sarà possibile registrare video top e catturare un audio realistico e di alta qualità senza dover ricorrere a ingombranti apparecchiature professionali, ovunque e in qualsiasi momento.

La funzione rileva il suono a 360 gradi utilizzando un microfono in ogni auricolare, come se gli utenti si trovassero in mezzo alla folla di un festival o nei pressi di un ruscello nel cuore di una foresta. Gli utenti possono inserire gli auricolari connessi e riprodurre i video sul proprio dispositivo o sui social per avere suoni realistici e immersivi che emulano un'esperienza in prima persona.

Registrazione Audio 360 è la prima funzione della linea Galaxy che sfrutta LE Audio, un nuovo standard audio Bluetooth avanzato che offre una migliore qualità audio, oltre a migliorare la latenza e la durata della batteria. Ora LE Audio porta la registrazione binaurale sui Galaxy Buds 2 Pro, sfruttando contemporaneamente il microfono destro e quello sinistro.

Arrivano novità anche per l'app Controller Fotocamera del Galaxy Watch, che consente agli utenti di controllare la fotocamera del telefono direttamente dal polso. Il nuovo aggiornamento, che sarà presto disponibile sulle serie Galaxy Watch 5 e Watch 4, aggiunge funzionalità di zoom al controller della telecamera, ampliando ulteriormente l'esperienza della fotocamera Galaxy con la connettività degli smartphone Galaxy e dei Galaxy Watch.

In questo modo gli utenti possono controllare a distanza lo zoom della fotocamera del telefono semplicemente toccando il quadrante dell'orologio o ruotando la ghiera girevole: una soluzione perfetta per scattare foto di gruppo o selfie da lontano, eliminando la necessità di dover controllare la fotocamera di persona per inquadrare l'immagine perfetta.

La nuova funzione di Registrazione Audio 360 sarà rilasciata progressivamente su Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 tramite aggiornamenti software a partire dal 12 gennaio. La funzione aggiornata Controller Fotocamera sarà disponibile su Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4 e Watch 4 Classic a partire da febbraio. Queste nuove funzioni dei dispositivi wearable forniranno sinergie ancora più efficaci con le nuove funzionalità della fotocamera Galaxy, offrendo esperienze innovative e inedite.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il