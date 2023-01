La fotocamera di vivo X80 Pro entra nella top 10 di DxOMark

Nell'attesa di avere il nostro X90 in veste Global, vivo X80 Pro ha dato dimostrazione di avere una delle migliori fotocamere in circolazione, e a confermarlo adesso c'è anche DxOMark. Dopo l'ottimo lavoro svolto nelle scorse generazioni, vivo si riconferma uno dei produttori più apprezzati nella qualità multimediali dei suoi top di gamma: vediamo quindi come si è posizionato X80 nella sua classifica.

Ecco pregi e difetti della fotocamera di vivo X80 Pro, secondo DxOMark

Prima di tutto, bisogna specificare che di vivo X80 Pro esistono due versioni: una con Snapdragon 8 Gen 1 (la nostra) e una con Dimensity 9000 (per la Cina). SoC a parte, entrambe hanno le stesse specifiche fotografico, ovvero:

Primario da 50 MP f/1.6, sensore da 1/1.3″, autofocus PDAF+laser, OIS

f/1.6, sensore da 1/1.3″, autofocus PDAF+laser, OIS Ultra-grandangolare da 48 MP f/2.2, FoV da 114°, sensore da 1/2.0″

f/2.2, FoV da 114°, sensore da 1/2.0″ Teleobiettivo da 12 MP f/1.85, zoom 2x, sensore da 1/2.93″, pixel da 1.22 µm, Dual Pixel PDAF, Gimbal OIS

f/1.85, zoom 2x, sensore da 1/2.93″, pixel da 1.22 µm, Dual Pixel PDAF, Gimbal OIS Teleobiettivo da 8 MP f/3.4, zoom 5x, sensore da 1/4.4″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS

Oltre ai quattro sensori in questione, vivo X80 Pro vanta una collaborazione che porta con sé l'utilizzo di lenti Carl Zeiss, più congeniali per migliorare la nitidezza e ridurre i riflessi. Il risultato è un punteggio di 137 punti da parte del team DxOMark, per un camera phone che ha come assi nella manica la resa dei colori e dei toni della pelle, oltre all'ampia gamma dinamica e al rapporto fra dettagli e rumore anche con poca luce; risultati più che buoni che ritroviamo su tutta la sensoristica, anche nel caso di ultra-grandangolare e teleobiettivi. Fra i difetti sono segnalati artefatti nelle scene ad alto contrasto, esposizione instabile con poca luce e occasionali perdite di dettagli con tanta luce e nei ritratti al chiuso.

Se si parla di video, vivo X80 Pro è in grado di restituire clip molto piacevoli, con esposizione e colori precisi e stabili e una messa a fuoco molto affidabile, seppur ci siano problemi con il rumore di luminanza e qualche fenomeno di sovraesposizione nelle scene ad alto contrasto.

Ecco quindi come si aggiorna la classifica top 10 di DxOMark:

149 – Huawei Mate 50 Pro 147 – Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate 146 – Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 143 – Huawei P50 Pro 141 – Xiaomi Mi 11 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 140 – Google Pixel 7 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 137 – vivo X80 Pro (Snapdragon) 136 – Xiaomi 12S Ultra 135 – Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), vivo X80 Pro (MediaTek)

