La crisi del mercato dei PC sta colpendo tutti, anche Apple

Quello che poteva sembrare un trend momentaneo si è confermato esserlo per tutta la durata del 2022, cioè la crisi nel mercato PC. Dopo il boom di vendite avvenuto fra 2020 e 2021 per ovvie ragioni (pandemia, tutti a casa, smart working e così via), lo scorso anno ha portato a un grosso rimbalzo negativo per tutto il settore che non ha escluso praticamente nessuno dei produttori in ballo, persino quello ben posizionati come Lenovo ed Apple.

Il 2022 si conclude in maniera amara per il mercato dei PC e per tutti i produttori

I dati pubblicati dai ricercatori di Canalys mette nero su bianco questa situazione, con un 2022 chiuso con un calo del -16% su base annuale, con vendite di PC pari a 65,4 milioni di unità vendute nell'ultimo trimestre, cioè il quarto trimestre consecutivo di calo (-29%) nonostante le festività natalizie che non hanno portato al tanto sperato boost. Nel complesso, sommando tutti i produttori si raggiungono vendite annuali per 285,1 milioni di computer nel mondo. Ad andare male sono stati soprattutto i notebook, che nel Q4 sono calati del -30% e su scala annuale del -19% raggiungendo quota 223,8 milioni di unità.

Stringendo la visuale, nessuno dei singoli produttori ha registrato una crescita, segnando cali più o meno accentuati. Il podio è quello che ha subito il tonfo maggiore: Lenovo è sempre in prima posizione, seguita da HP e Dell, tre brand che hanno registrato un fine anno in decrescita a doppia cifra; è andata leggermente meglio ad Apple, che pur essendo anch'essa in calo lo è al -6,2%, e ad ASUS col -4%.

Nonostante le brutte notizie, l'andamento del mercato PC resta comunque in positivo rispetto al periodo pre-pandemico, con vendite superiori del 7% rispetto al 2019, anche se bisognerà scoprire se nel 2023 questo trend continuerà o meno e se in tal caso i numeri scenderanno ulteriormente ai livelli del 2017/2018, cioè il biennio peggiore dell'ultimo decennio. Per gli analisti di Canalys anche il 2023 sarà un anno di contrazione, ma “le prospettive a lungo termine rimangono positive” e prevedono che nel 2024 ci sarà una ripresa generale, anche per via della fine del ciclo di vita dei dispositivi acquistati durante la pandemia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il