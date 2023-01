OnePlus Nord 2T si aggiorna a OxygenOS 13 e Android 13 | Download

Dopo una pausa per le festività natalizie, riprende il rilascio dell'aggiornamento OxygenOS 13 e Android 13, adesso in arrivo su OnePlus Nord 2T. Dei vari medio di gamma OnePlus che sono predisposti a ricevere il major update, Nord 2T arrivò a metà 2022 con un software basato su OxygenOS 12 e Android 12. Saranno contenti i suoi possessori di ricevere il primo major update per la versione di Android e della UI proprietaria, anche se non ci aspettiamo un supporto prolungato come per i modelli più costosi.

L'aggiornamento OxygenOS 13 porta con sé Android 13 su OnePlus Nord 2T

Come spesso accade in questi casi, il rilascio dell'aggiornamento sta avvenendo inizialmente solo per coloro che hanno svolto il programma di beta testing su OnePlus Nord 2T. Oltre alle varie novità, indicate qua sotto, l'update aggiunge anche le patch di sicurezza di dicembre e alcune migliorie generali alla stabilità.

Scarica OxygenOS 13 e Android 13 per OnePlus Nord 2T

Design Aquamorphic Aggiunge i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo . Applica la filosofia Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide . Aggiunge l'orologio Shadow-Reflective , con l'ombra che simula l'orientamento del sole e della luna. Aggiunge un widget dell'orologio mondiale della schermata Home per mostrare l'ora in diversi fusi orari. Aggiornamento a Quantum Animation Engine 4.0, con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate. Ottimizza i livelli dell'interfaccia utente per un'esperienza visiva più chiara e ordinata. Applica i movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per farle sembrare più naturali e intuitive. Adatta i layout reattivi per adattarsi a diverse dimensioni dello schermo per migliorare la leggibilità. Ottimizza il design del widget per rendere le informazioni più facili e veloci da trovare. Ottimizza i caratteri per una migliore leggibilità. Ottimizza le icone di sistema utilizzando la più recente combinazione di colori per rendere le icone più facili da riconoscere. Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per le funzionalità incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale. Ora puoi aprire un'app in una cartella ingrandita con un solo tocco e girare le pagine nella cartella con un passaggio. Aggiunge il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l'esperienza delle Impostazioni rapide. Aggiunge più strumenti di markup per la modifica degli screenshot. Aggiunge il supporto per l'aggiunta di widget alla schermata Home, rendendo la visualizzazione delle informazioni più personalizzata. Aggiunge la casella degli strumenti della barra laterale. Puoi aprire una finestra mobile all'interno delle app per un funzionamento regolare. Ottimizzato Shelf. Scorri verso il basso nella schermata Home per visualizzare Shelf per impostazione predefinita.

Interconnessione senza soluzione di continuità

Ottimizza Screencast, con il contenuto della trasmissione che si adatta automaticamente allo schermo di destinazione. Ottimizza la connettività degli auricolari per offrire un'esperienza più fluida.

Personalizzazione Ottimizza Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display. Ottimizza Insight Always-On Display, con più personalizzazioni disponibili. Ottimizza Canvas Always-On Display, con più strumenti di disegno e colori delle linee disponibili.

Sicurezza & privacy Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot della chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy. Aggiunge la cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy. Ottimizza la cassaforte privata. L'Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute & Benessere digitale Aggiunge Kid Space. Quando sei in Kid Space, l'app del tuo browser passa automaticamente alla modalità Bambini per creare uno spazio adatto ai bambini. Aggiunge Eye Comfort in Kid Space per proteggere la vista dei bambini.

Ottimizzazione delle prestazioni Aggiunge Dynamic Computing Engine per migliorare la velocità del sistema, la stabilità, la durata della batteria e l'esperienza dell'app.

Esperienza di gioco Aggiornamento a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico in scenari chiave.

Sistema Aggiunte le patch di sicurezza Android di dicembre 2022 per migliorare la sicurezza del sistema. Stabilità di sistema migliorata.

Comunicazione Migliorata la stabilità delle connessioni di rete mobile.



