Come avere 100 GB di cloud a soli 2€ con Microsoft 365 Basic

C'è un'interessante novità fra i prodotti offerti da Microsoft: sto parlando di Microsoft 365 Basic, il nuovo piano pensato per chi necessita di spazio cloud a basso costo: grazie al nuovo servizio, infatti, è possibile avere 100 GB in cloud a soli 2€, ma non solo. Quello che ha fatto la compagnia di Redmond è riorganizzare i suoi piani tariffari, in quanto questa novità sostituisce il precedente piano OneDrive Standalone 100 GB ma aggiungendo ulteriori opzioni.

Microsoft 365 Basic è il nuovo piano di spazio di archiviazione cloud (e non solo)

Rispetto al piano OneDrive Standalone 100 GB, Microsoft 365 Basic lascia invariati i 100 GB di spazio d'archiviazione nella sua piattaforma cloud e aggiunge la rimozione della pubblicità su Outlook web, linea diretta con gli esperti per il supporto tecnico per Microsoft 365 e Windows 11 e altre opzioni aggiuntive. Rimane invariato il prezzo, cioè 2€ al mese o 20€ all'anno, così come l'esistenza del piano gratuito OneDrive Basic con 5 GB di spazio in cloud. Per chi invece volesse di più ci sono i piani Personal a 7€ al mese o 69€ all'anno, con 1 TB in cloud e l'accesso alla suite di app Office (Word, Excel, Powerpoint e Outlook) oppure quello Family a 10€ al mese o 99€ all'anno per salire a 6 TB di spazio.

Microsoft 365 Basic sarà disponibile dal 30 gennaio 2023 ma è già attivabile sotto forma di OneDrive Standalone 100 GB, e per chi è già abbonato la transizione avverrà in automatico. Inoltre, sempre dal mese di gennaio verrà lanciata la nuova app Microsoft 365 (al posto di quella Office) per PC, Android e iOS. Vi ricordiamo che a queste cifra c'è anche il piano Google One, che per 1,99€ al mese vi offre 100 GB di archiviazione in cloud.

