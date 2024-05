TikTok segnala i contenuti generati con l’AI: ecco il nuovo watermark

I contenuti generati con l’intelligenza artificiale sono sempre più popolari e per questo motivo i social network le grandi aziende tech hanno deciso di prendere provvedimenti per assicurarsi che gli utenti possano distinguere le immagini reali da quelle realizzate con l’AI. TikTok, in questo senso, ha deciso di utilizzare una tecnologia di Adobe per applicare un watermark a foto e video realizzati con l’intelligenza artificiale.

Su TikTok arriva Content Credentials: il watermark di Adobe per i contenuti AI

Crediti: TikTok

Con un comunicato stampa, TikTok ha annunciato l’introduzione sul popolare social network del Content Credentials, una tecnologia di Adobe che permette di ottenere informazioni sui file creati tramite l’intelligenza artificiale utilizzando un particolare watermark. Il simbolo, infatti, verrà applicato a tutti i contenuti creati con l’AI tramite l’applicazione ufficiale.

TikTok è la prima piattaforma ad adottare questa tecnologia e confida nel fatto che presto anche gli altri grandi social network possano fare lo stesso per aiutare gli utenti ad identificare in modo più semplici i contenuti artificiali. La battaglia alle fake news, infatti, passa anche da qui: dal fatto che possano essere gli utenti stessi a riconoscere il vero dal falso.

