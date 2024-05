Passaporto in Posta: adesso è ufficiale, a luglio in tutti gli uffici postali

Dopo una prima sperimentazione negli uffici postali Polis, a partire da luglio i cittadini italiani potranno richiedere il passaporto elettronico in qualsiasi ufficio postale di Poste Italiane. L’annuncio ufficiale è arrivato tramite in comunicato stampa firmato dal direttore generale Giuseppe Lasco, al termine dell’incontro con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La sperimentazione, quindi, ha avuto successo e tra non molto ottenere il tanto agognato passaporto sarà molto più semplice e veloce.

Passaporto in Posta: tutto quello che c’è da sapere

Fino ad oggi la richiesta del Passaporto elettronico ha richiesto un appuntamento in commissariato e lunghe attese per il rilascio, ma per fortuna dal mese di luglio la procedura verrà snellita per consentire ai cittadini italiani di ottenere il tanto desiderato documento per viaggiare all’estero anche negli uffici postali di Poste Italiane.

Una volta effettuata la richiesta in Poste, sarà compito proprio dell’ufficio postale di smistarla all’ufficio di Polizia competente sul territorio, per procedere con il rilascio del documento. Il Passaporto, una volta pronto, potrà inoltre essere consegnato direttamente a casa tramite Poste Italiane, risparmiando tempo e spostamenti. La sperimentazione ha visto il servizio essere disponibile solo negli uffici postali di paesi con meno di 15.000 abitanti, ma da luglio la procedura potrà essere effettuata in TUTTI gli uffici postali d’Italia.

Quanto costa fare il Passaporto in Posta?

Il Passaporto elettronico non è gratis e prevede dei costi di gestione della pratica e degli oneri amministrativi utili al rilascio del documento, proprio come avvenuto fino ad ora con la procedura standard. In particolare, è richiesto l’acquisto di una marca da bollo ed un versamento attraverso bollettino postale intestato al Ministero dell’Economia. Di seguito i costi completi.

73.50€ – contrassegno telematico (marca da bollo) acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie

– contrassegno telematico (marca da bollo) acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie 42.50€ – bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico” (a nome di chi richiede il Passaporto)

– bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico” (a nome di chi richiede il Passaporto) 14.20€ – costo per la richiesta tramite Poste Italiane

Il costo complessivo per la richiesta del Passaporto elettronico tramite un ufficio postale di Poste Italiane è di 130.20€.

Come si richiede o si rinnova il Passaporto in Posta?

La procedura di richiesta del Passaporto elettronico in ufficio postale è molto simile a quella utilizzata fino ad oggi negli uffici di Polizia. Dopo aver individuato l’ufficio postale più vicino, i cittadini dovranno munirsi di alcuni documenti necessari al rilascio del Passaporto, tra cui anche il documento di identità e due foto identiche. Di seguito è elencato tutto il necessario per la richiesta del documento in Posta.

Due foto identiche di cui una precedentemente legalizzata (conformi alla normativa ICAO)

Marca da bollo indicata in precedenza

Attestazione del pagamento del bollettino postale indicato in precedenza

Documento di identità del richiedente

Copia di un documento di identità valido

Modulo di attestazione del domicilio (che potete scaricare da qui)

Nel caso in cui dobbiate solo effettuare il rinnovo o una nuova emissione, sarà necessario munirsi anche del vecchio Passaporto oppure di una copia della denuncia di furto o smarrimento del documento.

L’impiegato delle poste incaricato raccoglierà tutte le informazioni necessarie e la documentazione, tra cui anche i vostri dati anagrafici e i fattori biometrici (impronte digitali). Alla termine della richiesta, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che indicherà l’Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta e il codice del protocollo di riferimento. Come accennato anche in precedenza, quando il Passaporto sarà pronto potrà essere ricevuto direttamente a casa tramite Poste Italiane.

Chi può richiedere il Passaporto in Posta?

Il Passaporto elettronico può essere richiesto dai cittadini maggiorenni in tutti gli uffici postali di Poste Italiane a partire dal mese di luglio. Al momento, purtroppo, non è stato ancora chiarito se anche i minorenni potranno da subito richiedere il documento alle poste o se questa possibilità verrà offerta soltanto in futuro.

Non potranno, invece, richiedere il Passaporto elettronico negli uffici postali le seguenti categorie:

Titolari di doppio passaporto

Richiedenti passaporto temporaneo

Iscritti all’AIRE

Beneficiario di esenzione per la rilevazione delle impronte e/o della firma

Richiedenti con vecchio passaporto rilasciato all’estero

