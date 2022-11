OnePlus cambia rotta e promette ben 5 anni di aggiornamenti

In occasione di un evento tenutosi a Londra all'inizio di questa settimana, OnePlus ha confermato annunciato la sua nuova politica di aggiornamenti garantiti, prevedendo 4 generazioni di OxygenOS e 5 anni di patch di sicurezza sugli smartphone che verranno presentati a partire dal 2023. In questo modo, l'azienda potrà offrire agli utenti un'esperienza fast & smooth ancora più a lungo.

OnePlus svela la nuova politica degli aggiornamenti Android: ecco cosa cambia

Fino a questo momento la politica di aggiornamenti Android ha visto il rilascio di 3 major update dell'OS del robottino verde e 4 anni dedicati agli update di sicurezza. Con una mossa a sorpresa OnePlus stravolge le cose, con una politica tutta nuova:

a partire dai modelli del 2023: 4 major update di Android (ognuno corrisponde ad una generazione della OxygenOS) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

La casa cinese ha confermato questo piano limitandosi a sostenere che sarà applicato ad una selezione di smartphone lanciati nel corso del prossimo anno. Ma vale anche per i modelli delle serie Nord ed N (quindi per la fascia media ed entry level)?

Probabilmente no, la nuova politica coinvolgerà solo i top di gamma. Per quanto riguarda gli altri dispositivo dovrebbero valere le disposizioni attuali, ovvero:

: a partire da Nord e Nord CE, 2 major update Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza fascia medio/bassa: a partire da N10 e N100, 1 major update Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza

Nel caso in cui ci saranno delle precisazioni da parte di OnePlus, aggiorneremo questo articolo con i dettagli.

OxygenOS 13.1 e OxygenOS 14: che cosa aspettarsi

Durante l'evento è intervenuto anche il team che ha creato l'interfaccia proprietaria di OP, tra cui Gary Chen – Head of Software Products di OnePlus e Crayon Hsieh – Head of OneLab di OnePlus, che hanno parlato del futuro di OxygenOS e dei dettagli relativi alle versioni 13.1 e 14.

Per quanto riguarda la OxygenOS 13.1, il lancio Global è previsto per la prima metà del 2023; la nuova versione dell'UI offrirà vari miglioramenti, a partire dalla sicurezza (con Private Safe). Non mancheranno novità anche per la salute ed il benessere digitale, insieme a migliorie per l'esperienza multimediale.

Parlando del futuro di OxygenOS, Gary Chen, Head of Software Products di OnePlus ha dichiarato: “Per OnePlus è fondamentale creare la miglior user experience possibile. Il nostro team software continuerà a portare avanti la filosofia volta a garantire agli utenti un prodotto sempre veloce, fluido e affidabile. In futuro, OxygenOS sarà più sicuro, stabile e intelligente, capace di funzionare a livello globale grazie a un migliore supporto per l’ecosistema di prodotti OnePlus ora in espansione.”

