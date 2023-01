Lo smanicato elettrico riscaldato di Xiaomi in sconto: combatti il freddo con meno di 20€

La stagione più fredda dell'anno è arrivata e le temperature sono vertiginosamente scese. Per ovviare al clima rigido, Xiaomi ha pensato ad un smanicato elettrico della linea TENGOO, che vi terrà caldi con l'ausilio di una power bank. Grazie all'offerta con codice sconto, può essere vostro a meno di 20€.

Xiaomi TENGOO HV-02 è lo smanicato riscaldato perfetto per l'inverno: solo 18€ con questo coupon

Disponibile nelle taglie dalla M alla 4XL, questo smanicato realizzato il fibra di poliestere offre tre tipi di regolazioni della temperatura: 25°, 35° e la più calda a 45°. Il meccanismo di riscaldamento è azionato da una power bank venduta separatamente.

Con una power bank da 10.000 mAh, per esempio, il gilet è in grado di tenervi caldi per un minimo di 6 ore fino ad un massimo di 12, a seconda della temperatura a cui decideremo di azionarlo.

Lo smanicato elettrico riscaldato Xiaomi TENGOO HV-02 è disponibile su Banggood al prezzo di 18.64€, grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è gratuita.

