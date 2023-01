OnePlus 11: scarica sfondi e live wallpaper ufficiali | Download

A distanza di parecchi mesi dalla sua ultima creatura di fascia top, ecco che finalmente la casa cinese ha alzato il sipario sul suo nuovo flagship: il look si discosta leggermente dal predecessore, ma tecnicamente si cambia registro con lo Snapdragon 8 Gen 2. Se volete trasformare il vostro attuale smartphone in un OnePlus 11 provetto (magari in attesa di mettere le mani sul top di gamma) eccovi pronti da scaricare gli sfondi ufficiali e i live wallpaper.

Come scaricare i wallpaper ufficiali di OnePlus 11 | Download Sfondi e Live Wallpaper

Ancora una volta gli sfondi ufficiali del brand puntano su immagini astratte: per OnePlus 11 abbiamo due wallpaper (con tonalità “Emerald Green” e “Titan Black”), similmente alle colorazioni della scocca del top di gamma. Entrambi sono scaricabili con una risoluzione di 3216 x 1440 pixel e possono essere utilizzati su qualsiasi dispositivo.

Oltre alle immagini statiche ci sono anche due live wallpaper: gli sfondi animati necessitano di un passaggio aggiuntivo per essere utilizzati. Niente paura perché è un procedimento semplicissimo: lo trovate direttamente all'interno di questa guida.

Per utilizzare i nuovi sfondi di OnePlus 11 non dovete far altro che scaricare il pacchetto tramite il link in basso; una volta scompattato tutti i wallpaper saranno a vostra disposizione nella memoria del telefono. E per chi punta a tutti (ma proprio tutti) gli sfondi di OnePlus… allora dovete provare assolutamente quest'app!

ONEPLUS 11 – SFONDI – DOWNLOAD

Volete conoscere tutti i segreti di OnePlus 11? Allora eccovi il nostro approfondimento con tutti i dettagli su specifiche e prezzo. Ovviamente il dispositivo è arrivato solo in Cina mentre il debutto Global è previsto per il mese di febbraio.

