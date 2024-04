Rabbit r1 tra le mani degli utenti: gli sviluppatori promettono tante novità

Rabbit r1, il rivoluzionario dispositivo AI che promette di controllare smartphone e PC a cui viene collegato, sta finalmente arrivando tra le mani degli utenti più veloci a piazzare il proprio pre-ordine, mente gli sviluppatori promettono l’arrivo di tante novità. In occasione del Pickup Party, infatti, il team di Rabbit ha illustrato alcune di quelle che saranno le nuove funzioni in arrivo già quest’estate.

Integrazioni e tante funzionalità, Rabbit r1 arriva agli utenti con le promesse degli sviluppatori

Sul palco dell’evento organizzato da Rabbit, gli sviluppatori hanno effettuato il primo unboxing ufficiale del modello r1, presentando al contempo quelle che saranno le novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Già durante l’estate 2024, Rabbit r1 si arricchirà di diverse funzioni, come per esempio la possibilità di impostare una sveglia, consultare contatti e calendario, utilizzare il GPS ed organizzare nuovi itinerari, mentre arriveranno anche le integrazioni con Spotify, Wolfram Alpha e Yelp.

In sviluppo, invece, c’è già l’integrazione con Apple Music ed Amazon Music, con la possibilità anche di effettuare shopping e controllare la casa smart. Resta ancora in sviluppo anche la modalità insegnamento, che permetterà a Rabbit r1 di imparare nuove azioni seguendo le indicazioni dell’utente. Gli sviluppatori, inoltre, hanno annunciato anche alcune delle integrazioni che troveranno spazio sul dispositivo soltanto in seguito.

Tra queste troviamo: ChatGPT, AirBNB, Lyft, OpenTable, Ticket Master, Uber Eats, One Password, i pagamenti di terze parti, i videomessaggi e la navigazione satellitare. In questo nostro approfondimento, invece, trovate tutte le funzionalità che saranno disponibili al lancio di Rabbit r1.

