Rabbit r1: ecco quando arriverà la modalità insegnamento

Una delle particolarità di Rabbit r1 è la sua capacità di apprendere le azioni da eseguire per portare a termine i compiti richiesti dall’utente. L’intelligenza artificiale, infatti, può essere istruita tramite quella che viene chiamata dagli sviluppatori “Teach Mode”, ovvero modalità insegnamento. In attesa del lancio ufficiale del modello r1, Rabbit ha voluto chiarire il funzionamento di questa opzione.

La Teach Mode di Rabbit r1 sarà disponibile entro la fine dell’anno

Crediti: Rabbit

La modalità insegnamento “Teach mode” è una particolare funzionalità sperimentale che consente agli utenti di addestrare Rabbit ad eseguire attività specifiche su app e flussi di lavoro. Questa modalità permetterà agli utenti di creare i propri agenti personalizzati per gestire attività specifiche per le proprie esigenze. Inoltre, sarà molto semplice da usare, anche se non si ha alcuna esperienza con la codifica o la programmazione.

La modalità insegnamento, però, non sarà subito disponibile al lancio di Rabbit r1, ma verrà rilasciato entro la fine dell’anno. Gli sviluppatori infatti hanno deciso di prendere quanto più tempo possibile per assicurarsi che la piattaforma sia matura ed in grado di supportare al meglio le azioni che possono essere eseguite.

