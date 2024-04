Dove comprare OnePlus Ace 3V: il primo con Snapdragon 7+ Gen 3, sarà il nostro Nord 5

La compagnia cinese ha arricchito la serie Ace con un nuovo modello di fascia medio alta, un dispositivo che dovrebbe arrivare alle nostre latitudini (secondo i leak) come OnePlus Nord 4 o 5. Aspettando di saperne di più, perché non cominciare a mettere le mani sul dispositivo, magari con un occhio al risparmio? Scopri dove comprare OnePlus Ace 3V, un terminale di tutto rispetto e primo ad avere a bordo lo Snapdragon 7+ Gen 3!

OnePlus Ace 3V: dove comprare il nuovo mid-range, il primo con Snapdragon 7+ Gen 3

Crediti: OnePlus

Abbiamo nominato varie volte il processore a bordo di OnePlus Ace 3V e il motivo è semplice: si tratta di un chipset di fascia medio-alta basato su alcune caratteristiche dello Snapdragon 8 Gen 3, attuale SoC di punta targato Qualcomm. Lo smartphone presenta poi uno stile tutto nuovo, con un layout della fotocamera diverso dai trend attuali (e con un pizzico di Meizu, grazie al flash circolare). Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo medio gamma della serie Ace; continua a leggere per scoprire dove comprare OnePlus Ace 3V, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della ColorOS 14 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software in lingua inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n41/n77/n78



I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le